Após lesão, Guilherme Pira pode voltar a jogar pelo Brusque no meio de junho

A partida contra o Confiança neste sábado, 1º, poderá ser a última do Brusque sem o ponta Guilherme Pira à disposição. Conforme estimativas do clube, a recuperação do jogador deve se estender por, aproximadamente, mais duas semanas. Ele sofreu um estiramento muscular na parte de trás da coxa.

O Brusque só tem três jogos em junho, nos dias 1º, 15 e 28. Então, dependendo da recuperação de Guilherme Pira e dos trabalhos de transição para os treinos normais, o jogador de 24 anos poderá estar à disposição, como titular ou no banco, em 15 de junho, domingo, contra o Tombense, no Augusto Bauer.

Pira esteve fora das partidas contra Athletico e São Bernardo. Seu jogo mais recente foi a vitória sobre a Ponte Preta por 4 a 1, em 17 de maio, quando foi substituído no intervalo.

Aguardando diagnóstico

O centroavante Álvaro saiu de ambulância da partida contra o São Bernardo nesta segunda-feira, 26, após sofrer uma lesão no joelho. Ele recebeu pronto-atendimento na mesma noite, foi medicado, e está sob a atenção de um fisioterapeuta e de um ortopedista. Até a publicação desta matéria, não há um diagnóstico confirmado oficialmente.

Departamento médico

O lateral-esquerdo Alex Ruan deve retornar apenas em julho. Sua recuperação de um estiramento muscular na parte dianteira da coxa deve durar entre cinco e seis semanas. Ele saiu lesionado nos minutos finais da derrota por 1 a 0 para o Athletico, pela Copa do Brasil, após o técnico Filipe Gouveia já ter promovido todas as cinco substituições.

Mateus Pivô segue se recuperando de uma fratura na fíbula. Ele tem se locomovido com muletas e deve levar mais de dois meses para voltar a jogar.

