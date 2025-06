Após longas negociações, assembleias definem reajuste salarial dos metalúrgicos de Brusque e Guabiruba

Após um processo de negociação intenso e desafiador, os trabalhadores metalúrgicos de Brusque e Guabiruba definiram, em assembleias realizadas neste sábado, 31, a proposta da Campanha Salarial 2025/2026. A decisão foi tomada após debates que refletiram a preocupação da categoria com o andamento das negociações e a preservação dos seus direitos.

As assembleias ocorreram em dois momentos: às 14h30 no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Brusque (SINTIMMMEB) e às 16h30 na sede recreativa do sindicato, em Guabiruba. Em ambas, os trabalhadores demonstraram engajamento e deixaram claro que a valorização da mão de obra e a manutenção das conquistas históricas são prioridades que não podem ser deixadas de lado.

Durante o processo, foram apresentadas propostas que geraram apreensão, especialmente em relação a algumas cláusulas sociais da Convenção Coletiva. Pontos como a possibilidade de restringir o auxílio medicamento para as esposas dos trabalhadores, alterações na dispensa do aviso prévio (hoje garantida em casos como novo emprego ou abertura de empresa) e mudanças no processo de negociação das permutas de dias de trabalho, foram motivo de preocupação por parte dos trabalhadores e do sindicato.

“Sabemos que o reajuste poderia ser ainda maior, diante do crescimento da indústria. Mas, dentro do cenário colocado, conseguimos assegurar um ganho real e, principalmente, impedir qualquer retrocesso nos direitos da categoria”, afirmou o presidente do Sintimmmeb, Eduardo de Souza.

Outro fator que trouxe tensão às negociações foi a inclusão, por parte do sindicato patronal, de um comunicado que previa a suspensão dos benefícios da Convenção Coletiva a partir de 1º de junho, caso não houvesse acordo. Uma medida que fugiu do entendimento tradicional entre as partes, onde historicamente as cláusulas eram mantidas até a conclusão das negociações.

“Chegamos a um momento delicado, em que era necessário tomar decisões firmes. Mas, com a força da mobilização, conseguimos construir um acordo que preserva nossos direitos”, reforçou Eduardo.

O que foi conquistado na mesa de negociação: