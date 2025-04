Após 36 dias sem jogar, o Brusque começa a Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, 12, às 16h, contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O quadricolor teve uma “intertemporada” de um mês, iniciada em 12 de abril, e agora joga a principal competição de sua temporada, com diversos reforços podendo fazer suas estreias.

Com o longo período desde a vitória sobre o Olaria-RJ, na segunda fase da Copa do Brasil, Filipe Gouveia passou por um momento inédito. O técnico teve a pré-temporada que não pôde fazer no início do ano, quando havia chegado a poucos dias da estreia no Catarinense.

Neste período de preparação, o Brusque fez jogos-treinos com Barra, Athletico e Marcílio Dias, com derrota nos dois primeiros e vitória no último.

“Já tivemos mais tempo para entrosar os jogadores. Muita gente nova chegando, muita gente para definir. Mas a expectativa para este primeiro jogo é uma expectativa boa. Estamos fazendo uma boa pré-temporada, gostei muito dos amistosos que fizemos”, afirmou o treinador aos canais oficiais do Brusque.

“É um jogo difícil, contra o Ituano, um time que também caiu de divisão. Mas vamos com tudo para trazer os três pontos”, completa.

Dos reforços mais recentes, apenas o lateral-esquerdo Ítalo e o centroavante João Veras já fizeram suas estreias, em 6 de março, pela Copa do Brasil. Aguardam seus primeiros minutos no quadricolor o goleiro André Luiz; o lateral-direito Simón Contreras; o zagueiro Thiago Freitas; os volantes Jean Mangabeira e Alex Paulino; o meia Thomaz; e os atacantes Néicer Acosta e Álvaro.

O Brusque chega à Série C sem perder há cinco partidas. Venceu Concórdia, Trem-AP e Hercílio Luz, empatou com a Chapecoense (perdendo nos pênaltis) e bateu o Olaria pela Copa do Brasil. A última derrota foi sofrida em 12 de fevereiro: 1 a 0 para o Santa Catarina em Rio do Sul.

Um possível time do Brusque tem André Luiz (Matheus Nogueira); Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira (Rodolfo Potiguar), Biel; Diego Mathias, Robinho, Guilherme Pira; João Veras (Álvaro).

Ituano

O Ituano chega à Série C após uma eliminação decepcionante nas semifinais da Série A-2 do Campeonato Paulista. Superado pelo Capivariano, o Galo de Itu permanecerá na segunda divisão estadual em 2026.

Mazola Júnior é o segundo técnico do Ituano em 2025, após a demissão de Vinícius Munhoz, ainda durante a A-2.

O treinador terá à disposição sete reforços: O lateral-esquerdo Thiaguinho (ex-Primavera-SP); o volante Bruno Silva (ex-Capivariano-SP), os meias Ramon (ex-Inter de Limeira-SP) e Thiago Moraes (ex-Capivariano-SP); e os atacantes Osman (ex-Inter de Limeira-SP) Léo Passos (ex-Primavera-SP) e Vinícius Popó (ex-Capivariano-SP).

Retrospecto

10 jogos oficiais

4 vitórias do Brusque

2 empates

4 vitórias do Ituano

12 gols do Brusque

12 gols do Ituano

O Brusque nunca venceu o Ituano jogando no Novelli Júnior. Ao todo são dois empates e três derrotas.

Arbitragem

O trio é rondoniense: Angleison Marcos Vieira Monteiro apita a partida, auxiliado por Adenílson de Souza Barros e Joverton Wesley de Souza Lima. Gabriel Furlan (SP) é o quarto árbitro.

Ituano x Brusque em tempo real

Acompanhe Ituano x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

