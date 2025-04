Após morte do Papa Francisco, entenda como funcionará o conclave para escolha de novo nome

Após a morte de Francisco, o conclave, o processo pelo qual os cardeais escolhem um novo Papa, começará a ser organizado. O conclave inicia entre 15 a 20 dias após a morte do Papa. O Papa Francisco, primeiro sul-americano a ocupar o cargo, morreu nesta segunda-feira, 21, aos 88 anos, conforme divulgado pelo Vaticano. A autoridade máxima da Igreja Católica sofria com um problema no pulmão e chegou a ficar 38 dias internado entre fevereiro e abril após um quadro de bronquite.

Durante esse período, chamado de Sede Vacante, a Sé Apostólica passa a ser administrada pelo Camerlengo, cuja função atualmente é ocupada pelo cardeal Kevin Farrell – o mesmo que comunicou a morte do Papa Francisco.

Como funciona o conclave

A eleição para o novo Papa ocorre na Capela Sistina, no Vaticano, com a participação dos cardeais com menos de 80 anos. O procedimento é sigiloso e os cardeais permanecem isolados até a escolha do novo Papa.

As votações acontecem até que um candidato obtenha dois terços dos votos. Cada eleição é seguida pela queima das cédulas:

Fumaça preta indica que nenhum Papa foi eleito;

Fumaça branca anuncia que um novo pontífice foi escolhido.

Após a eleição, o novo Papa é convidado a aceitar o cargo e escolher seu nome papal. Em seguida, ele é apresentado ao público com o anúncio “Habemus Papam”.