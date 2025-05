Após morte, segurança no trânsito da Beira Rio volta a ser debatida na Câmara de Brusque

A Câmara de Brusque voltou a debater nesta terça-feira, 27, alternativas para garantir segurança no trânsito da avenida Beira Rio. O assunto retorna ao Legislativo após a morte de Silene Aparecida Corrêa, de 57 anos, que caiu com carro no rio Itajaí-Mirim, próximo à ponte dos bombeiros, na noite de domingo, 25.

Um requerimento do vereador Rick Zanata (Novo) foi apresentado. Ele pede que a prefeitura estude alternativas para garantir segurança à avenida. Em discurso, o parlamentar afirma que 25 carros caíram no rio Itajaí-Mirim nos últimos cinco anos, sendo nove acidentes fatais.

“O intuito do requerimento é para que a prefeitura faça estudos para que algo na avenida Beira Rio seja feito [em prol da segurança]. Sabemos da limitação do orçamento, mas quanto custa uma vida?”, questiona o autor do requerimento.

Rick afirma que não é favorável a lombadas, mas entende que, caso estudos demonstrem a necessidade da instalação, poderiam ser implantadas. Ele cita também outros acidentes, como o falecimento de Ana Paula Benaci, mulher grávida, que morreu após a carga de uma carreta tombar sobre o veículo que ela conduzia, em 2018.

“Se tivéssemos uma lombada ou redutor de velocidade, será que a carreta teria tombado?”, questiona Rick, sobre o acidente de Ana Paula. “Se tivéssemos um guard-rail na reta, será que o carro dela cairia dentro do rio?”, pergunta, sobre o acidente de Silene.

O vereador Jean Pirola (PP), por outro lado, aponta para problemas relacionados à educação no trânsito. Ele entende que a imprudência é o principal fator dos acidentes. Pirola se manifesta contra lombadas físicas e cita falhas nos guard-rails para proteção, mas defende lombadas eletrônicas.

O líder do governo, Paulinho Sestrem (PL), afirma que a Secretaria de Trânsito realiza trabalhos de sinalização frequentemente. Ele cita revitalização da sinalização na Beira Rio entre a Apae e o Fort Atacadista. Além disso, ressalta que o novo acesso próximo ao pavilhão da Fenarreco trouxe fluidez ao trânsito.

“Estudos estão sendo feitos, inclusive para implantação de guard-rails, mas tudo passa pelo comportamento humano. Somos obrigados a conscientizar e a fiscalizar”, defende, na mesma linha de Pirola.

Os vereadores Leonardo Schmitz (PL), Cacá Tavares (Podemos) e André Rezini (PP) também se manifestaram em aparte. Após os debates, o requerimento do vereador Rick Zanata foi aprovado por unanimidade.

“Está na hora de sair da Câmara e cobrarmos isso até o final. Este assunto já foi falado aqui várias vezes. Muitas vezes, os acidentes ocorrem por imprudência, e a imprudência pode matar uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Tem gente que usa a Beira Rio como pista de corrida”, critica Cacá.

Feirão do Imposto

No início da sessão, a coordenadora do Feirão do Imposto do Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Gabriela Santos, discursou na tribuna. O dia D do feirão acontece no sábado, 31, na praça Barão de Schneeburg.

“É uma ação que ocorre para contextualizar às pessoas o quanto pagamos de impostos e o que são os impostos. Realizamos todos os anos, nesta fase do período tributário que vivemos, em meio à declaração do Imposto de Renda”, explica Gabriela.

Neste ano, o tema é “impostos mais simples”. Será realizada também uma palestra aos estudantes do curso de Administração do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), na quinta-feira, 29.

