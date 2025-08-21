Após nascimento da filha, moradora de Gaspar descobre câncer grave e busca tratamento

Kelly Brittes, moradora de Gaspar, descobriu um câncer logo após dar à luz sua última filha, em 2022, e desde então vem enfrentando uma batalha para custear o tratamento.

O tratamento completo custa cerca de R$ 1,6 milhão. Kelly chegou a solicitar à Justiça o valor de R$ 500 mil para ajudar nos custos, mas o pedido foi negado sob a justificativa de “baixa eficácia”. Atualmente, sua expectativa de vida é de oito meses, mas com o tratamento adequado poderia se estender para dez meses.

A história de Kelly começou em 2022, quando deu à luz sua filha, hoje com dois anos de idade. Durante o período de resguardo, tudo correu bem. No entanto, logo após, ela sofreu uma hemorragia que durou 10 meses e recebeu cinco diagnósticos diferentes, entre eles: colapso uterino, adenomiose, varizes no útero, mioma e, por fim, câncer de colo de útero.

O tratamento foi iniciado no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, onde Kelly passou por 26 sessões de radioterapia, seis de quimioterapia e quatro de braquiterapia. Após esses procedimentos, os médicos informaram que a doença havia se estabilizado e que bastaria manter exames a cada três meses.

Porém, durante esse período, Kelly começou a sentir dores na perna e na virilha. Ao relatar aos médicos, foi informada de que se tratava de um efeito colateral da radioterapia. Posteriormente, ela foi transferida para o Hospital Santo Antônio, também em Blumenau, e ouviu a mesma explicação por parte dos oncologistas.

Kelly solicitou aos médicos um exame de imagem, onde foi identificado uma metástase óssea na perna. Em agosto de 2024, surgiu também uma metástase no pescoço.

Atualmente, o tratamento inclui dois tipos de quimioterapia a cada 21 dias e três tipos de quimio a cada três meses. Em novembro de 2024, foi prescrito o uso de um medicamento de imunoterapia, aplicado a cada 21 dias. Cada dose custa cerca de R$ 48 mil.

O pedido à Justiça para custeio do tratamento foi negado pela terceira vez. “O juiz argumentou que não gastaria R$ 500 mil, que é metade do valor do tratamento, pois o custo total seria de R$ 1,6 milhão. Alegou ainda que não liberaria a medicação porque, com ela, eu teria dez meses de vida e, sem, oito meses. Sendo que o único que pode dar sentença de morte é Deus”, relatou Kelly.

Diante das negativas judiciais, Kelly iniciou uma campanha pela internet para arrecadar o valor necessário e tentar estabilizar a doença. Até a publicação desta matéria, já havia arrecadado cerca de R$ 23 mil. As doações podem ser feitas via PIX, utilizando a chave: (47) 99738-6502.

