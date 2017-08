A frente fria que passou rapidamente por SC no dia de ontem deixou sua marca por nosso estado. A chuva veio mal distribuída pelas cidades, enquanto que algumas tiveram a ocorrência de pancadas fortes, outras apenas aumento de nebulosidade. Mas o que nos chamou atenção foi o granizo, que por sinal veio graúdo, sendo que vários municípios registraram a ocorrência do fenômeno, como em Otacílio Costa, na região serrana. Minha colega de rede social Roselene Burk me enviou estas imagens logo após o ocorrido na noite de ontem:

No Radar da Aeronáutica, tínhamos então esta imagem no horário das 22:15 horas, mostrando de forma nítida naquele instante, a presença do granizo nas regiões de Ituporanga no Alto Vale do Itajaí e Biguaçu, na Grande Florianópolis, noite de terça-feira,08, podendo ser observado nas manchas indicados na seta, em Lilás:

Vejam algumas das cidades que tiveram granizo ontem, percebam que a maior parte delas estão muito muito próximas da onde foram detectados os núcleos de instabilidades pelo radar. Vale observar que estes dados abaixo foram apurados por Bianca Souza:

Criciúma

Otacílio Costa

Florianópolis

Lages

Painel

Vidal Ramos

Içara

Imbituba

Urussanga

Agrolândia

São Joaquim

Antônio Carlos

Governador Celso Ramos

Biguaçu

Ituporanga

Forquilhinha

Jaguaruna

Cocal do Sul

Treze de Maio

Armazém

Cerro Negro

Campo Belo do Sul

Pedras Grande

Abdon Batista

Santa Cecília

Porto União

Volta do tempo seco

A quarta-feira,09, amanheceu com a presença de forte nevoeiro na região de Brusque, com visibilidade reduzida, porém, a previsão é da volta do sol, segundo nos informa Bianca Souza, técnica em meteorologia.

O tempo vai continuar seco na quinta-feira, com o sol aparecendo bastante. A diferença é que o vento vai começar a soprar de Sudeste e trazer um pouco de umidade do mar aqui pro continente, deixando as cidades próximas do Litoral com um pouco mais de nuvens, que podem provocar um chuvisco isolado em alguns momentos do dia, finaliza Bianca.