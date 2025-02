Após o temporal: saiba quais foram os bairros de Brusque mais atingidos

No final da tarde desta quinta-feira, 13, Brusque foi atingida por um intenso temporal, acompanhado de fortes ventos, resultando em diversos transtornos para a cidade. Os bairros mais afetados, conforme a Prefeitura, foram o Centro I, São Luís, São Pedro, Steffen e Bateias.



Entre as principais ocorrências registradas estão quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia elétrica em diferentes regiões. Além disso, estruturas públicas, como o pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, conhecido como o pavilhão da Fenarreco, e a Arena Brusque sofreram danos significativos em suas coberturas.

Em resposta aos danos causados pelo temporal, a Secretaria de Obras mobilizou suas equipes para atuar nos pontos mais críticos da cidade. Os servidores concentraram seus esforços na remoção de árvores que caíram sobre calçadas e ruas, obstruindo a circulação de pedestres e veículos. Essas equipes realizaram o corte dos troncos e a retirada de galhos e entulhos que comprometiam a passagem.

Um dos locais mais atingidos foi a avenida Beira Rio, margem direita, nas proximidades da ponte Arquiteta Andrea Patrícia Volkmann, onde galhos e troncos bloquearam parte da via.

Na manhã desta sexta-feira, 14, as equipes do Obras se mobilizaram com motosserras, caminhões-caçamba, retroescavadeiras, caminhão munck e trabalhadores braçais, acelerando a remoção dos detritos. A limpeza avançou rapidamente e o fluxo de veículos já estava normalizado na maioria das áreas afetadas. A previsão é de que, até o final do dia, essas localidades mais afetadas fiquem completamente limpas.

Além disso, uma equipe foi deslocada ao pavilhão da Fenarreco para recolher as telhas que foram arrancadas pelos ventos. Com o auxílio de um caminhão munck, os servidores trabalharam na remoção das telhas soltas que permaneceram presas no telhado, assegurando a segurança no local.

Trabalhos pela cidade

Os trabalhos prosseguem por toda a cidade, com 40 servidores dedicados na limpeza dos estragos causados pelo temporal. Neste fim de semana, um mutirão com 15 trabalhadores será mobilizado para coletar galhos cortados nos bairros Steffen e Cedrinho, além da raspagem e limpeza de ruas em Tomaz Coelho e na Travessa Dom Joaquim, onde a chuva deixou um grande acúmulo de terra e lama.

“Nossa maior preocupação é garantir a segurança da população e liberar o trânsito no menor tempo possível”, afirmou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Ivan Bruns Filho.

“Quero agradecer imensamente a todos os servidores que, assim que foram acionados, rapidamente se deslocaram para atender a cidade. Esse comprometimento é fundamental para manter Brusque em ordem e garantir o direito de ir e vir de todos”, complementou Ivan.

Confira fotos após o temporal:

