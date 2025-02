Após ótimo início, Brusque sofre empate do Criciúma nos acréscimos

O Brusque empatou em 1 a 1 com o Criciúma na noite deste sábado, 8, no estádio Augusto Bauer, pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. Após um primeiro tempo do quadricolor, com gol de Ianson, o Tigre conseguiu buscar o empate aos 46, com uma bomba de fora da área, dispara por Marcelo Hermes.

Após o apito final, o goleiro Caíque, do Criciúma, foi vítima de racismo por um torcedor do Brusque na arquibancada coberta, atrás do gol, e fez a denúncia à arbitragem. Informações preliminares são de que ele foi chamado de macaco por um torcedor, que também teria feito gestos racistas. A Polícia Militar interveio e a confusão teve bate boca da torcida do Brusque com jogadores adversários. O torcedor foi detido e retirado do estádio pela polícia, negando ter cometido as ofensas e o crime.

Tigre miando

O primeiro tempo foi totalmente do Brusque, que dominou o Criciúma do apito inicial ao apito para o intervalo. Com marcação alta, firmeza nos duelos no meio-campo e algumas soluções criativas no ataque, o quadricolor fez o jogo se desenvolver todo em seu campo de ataque. Matheus Nogueira mal sujou o uniforme. O Criciúma não conseguia sair.

A combinação entre Guilherme Pira e Alex Ruan se destacava. Aos 13, bela jogada terminou com Guilherme Pira, que recebeu pelo alto e chutou para o gol. Caíque defendeu em dois tempos.

Gol do Bruscão

Aos 25, o Brusque abriu o placar. Guilherme Pira prendeu bem a bola na esquerda e a fez chegar a Rodolfo Potiguar. O pitbull chutou de fora da área e a bola desviou em Ianson, matando qualquer possibilidade para Caíque: 1 a 0 e torcida quadricolor delirando.

O Criciúma tentava escapar em contragolpes, pegar a defesa brusquense no contrapé, mas não conseguia. O Brusque seguia rondando a área, mas faltava a finalização limpa, clara, para causar real perigo ao goleiro. Aos 36, Diego Mathias fintou bonito para cima de Novaes, chutou rasteiro e Caíque defendeu sem rebote.

Chance anulada

Dois minutos depois, o Criciúma teve sua melhor oportunidade, que foi demolida por Mateus Pivô. Daniel Novaes recebeu lançamento longo e avançou para ficar cara a cara com Mateus Nogueira, na área. O ala brusquense fez fantástico desarme e o camisa 11 ainda foi substituído por lesão.

Outro jogo

A segunda etapa começou com algum equilíbrio. Enquanto o Brusque tentava diminuir o ritmo, mas sem ignorar o jogo, o Criciúma tentava acelerar ao máximo. Fellipe Mateus e Ruan entraram no intervalo.

Aos cinco minutos, Robson Luiz arrastou a marcação, mas foi desarmado. Na sobra, Biel chutou de fora da área, mas Caíque defendeu sem rebote.

O Criciúma imediatamente mostrou que já era outro no segundo tempo. A equipe conseguia se aproximar da área brusquense com mais frequência. Aos oito, Talisson recebeu bom passe, mas, pressionado por Éverton Alemão, furou o chute e a bola saiu em tiro de meta.

Lá e cá

Ainda assim, foi o Brusque que teve grande chance de fazer o segundo. Aos 11 minutos, Alex Ruan tomou a bola na esquerda e invadiu a área. Quando soltou a bomba, Ruan chegou cortando de forma salvadora para escanteio. Aos 13, Robson Luiz recebeu bola na direita e passou para Diego Mathias. O ponta fez o passe para Biel, que chutou firme, por cima.

O Criciúma respondeu aos 17: Trindade carregou por vários metros e abriu espaço. Seu colega fez um bom cruzamento. Mateus Pivô cortou parcialmente com o peito, e Marcelo Hermes chutou firme. A bola passou à direita de Matheus Nogueira, que voou para conferir o desfecho da jogada.

Brusque segura

O Brusque conseguiu controlar o ímpeto do Criciúma por longos minutos e a partida ficou ainda mais brigada, mas também com menos ataques importantes.

Aos 30, o Criciúma conseguiu uma brecha. Talisson foi lançado na área e saiu cara a cara com Matheus Nogueira. Ianson, em cima do lance, conseguiu fazer pressão, mas foi o próprio Talisson que deu o último toque na bola pela linha de fundo.

Só aos 40 o Tigre voltou a ameaçar de fato. Após cruzamento alto pela esquerda, Ianson fez belo corte de carrinho, mas a bola ainda teve desvio. Ela teria encoberto Matheus Nogueira, mas o goleiro pulou e fez ótima defesa para escanteio.

Empate

Aos 43, após levantamento na área, o Criciúma teria marcado o gol se Éverton Alemão não tivesse tirado a bola cabeceada debaixo da linha. Mas o Tigre conseguiu o empate aos 46. Marcelo Hermes soltou uma bomba do meio da rua. A bola estufou as redes, no canto alto à esquerda de Matheus Nogueira.

Nos instantes finais, Paulinho Moccelin ainda foi expulso, após jogar a bola no rosto de Fellipe Mateus.

Próximo jogo

O Brusque volta a campo nesta quarta-feira, 12, às 19h30, contra o Santa Catarina, no estádio Alfredo Krieck, em Rio do Sul. No mesmo dia, às 20h30, o Criciúma enfrenta o Caravaggio no Heriberto Hülse.

Brusque 1×1 Criciúma

Campeonato Catarinense

8ª rodada

Sábado, 8 de fevereiro de 2025

Estádio Augusto Bauer

Brusque: Matheus Nogueira; Ianson, Éverton Alemão, Jhanpol Torres; Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Biel, Alex Ruan (Dionatan); Diego Mathias (Serrato), Guilherme Pira (Rodrigo Pollero); Robson Luiz (Paulinho Moccelin).

Técnico: Filipe Gouveia

Criciúma: Caíque; Léo Alaba, Rodrigo, Luciano Castan, Marcelo Hermes; Trindade (Wérik Popó), Morelli (Juninho); Gabriel Novaes (Talisson), Jhonata Robert (Fellipe Mateus), Luiz Henrique (Ruan); Neto Pessoa

Técnico: Zé Ricardo

Gol: Ianson; Marcelo Hermes

Trio de arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann, auxiliado por Tomas Braun de Jesus e Michel Bavaresco.

Quarto árbitro: Ruan Alessandro Kanitz dos Santos

