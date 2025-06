Após pausa, Carlos Renaux volta a campo pela Série B estadual; saiba como assistir

O Carlos Renaux enfrenta o Porto às 15h deste domingo, 15, no estádio Armando Sarti, em Porto União, no Norte do estado, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Catarinense. A competição tem transmissão ao vivo da FCF TV no YouTube.

Como o campeonato tem nove clubes, um precisa sempre ficar sem jogar a cada rodada, e esta foi a pausa que teve a equipe brusquense. Em 2 de junho, o Renaux venceu o Fluminense de Joinville por 1 a 0 no Augusto Bauer. Não jogou na rodada seguinte e agora fará sua segunda partida na temporada. Ocupa a quarta posição, com o jogo a menos que os três primeiros colocados.

O Porto foi o vice-campeão da Série C estadual do ano passado, perdendo a final para o Fluminense. Vem de derrotas por 3 a 0 para o Juventus em Jaraguá do Sul e 2 a 0 para o Nação em casa.

Segunda rodada

Sábado, 14/06

15h – Camboriú x Juventus

Estádio Emília Rodrigues, Imbituba

Domingo, 15/06

15h – Metropolitano x Nação

Sesi, Blumenau

15h – Porto x Carlos Renaux

Estádio Armando Sarti, Porto União

15h – Tubarão x Blumenau

Estádio Domingos Silveira Gonzales, Tubarão

