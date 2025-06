Após polêmica em cafeteria de Joinville, Padre Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano, diz jornalista

O padre Fábio de Melo foi denunciado ao Vaticano por conta de polêmica com o ex-gerente, Jair José Aguiar da Rosa, demitido de uma cafeteria de Joinville. A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin.

Em vídeo publicado no YouTube, Feltrin informou que um bispo catarinense registrou uma queixa na Congregação para a Doutrina da Fé, que recebe denúncias contra religiosos. O jornalista diz ainda que o motivo relatado na reclamação foi que o padre Fábio de Melo não teve atitude cristã com o gerente.

Feltrin diz que não há consequências graves contra o religioso, com a denúncia sendo apenas uma questão disciplinar, mas alega que registro de Fábio de Melo ficou “manchado”.

Ex-gerente pede fim de ataques ao Padre

O ex-gerente, Jair José Aguiar da Rosa, envolvido na polêmica com o padre Fábio de Melo na cafeteria Havanna, em Joinville, no mês de maio, usou as redes sociais para contar como está sendo a sua vida após a confusão que o fez perder o emprego no estabelecimento. Ele também pediu para que parassem de atacar o sacerdote influencer.

Segundo Jair, ele está fazendo tratamento psiquiátrico por conta dos eventos que ocorreram. O ex-gerente também informou que teve que trancar a faculdade para se dedicar a recuperação e só então buscar uma recolocação no mercado de trabalho.

“Eu estou no sétimo período e tive que trancar a faculdade por recomendação do meu psiquiatra que pediu para eu me afastar por 90 dias. Quando eu terminar o meu tratamento, vou ter que buscar emprego porque eu tenho uma filha de 15 anos e uma família para sustentar”, contou.

Jair voltou a afirmar que não teve contato com o padre Fábio de Melo durante a confusão sobre os preços de um produto, diferente do que o influenciador alegou nas redes sociais, chamando o ex-gerente de “prepotente”.

“Tem muita gente me julgando, dizendo que fui um péssimo gerente e que eu mereci ser demitido e que eu já havia recebido inúmeras reclamações. Tenho a minha consciência tranquila porque eu sei que não fui desrespeitoso e fiz o meu trabalho honestamente. Volto a dizer, se o padre tivesse me chamado para conversar sobre o problema das placas estarem com preço diferente do sistema, eu teria conversado e explicado”, disse.

Perdão

Durante o vídeo publicado, Jair pediu para que parassem de criticar o padre Fábio de Melo, que chegou a lamentar publicamente a postura das pessoas nas redes sociais. Para o ex-gerente, tudo está perdoado.

“Peço no fundo do meu coração que parem de atacar o padre. Se existe um lado certo ou errado, a justiça vai poder dizer isso. Eu desejo do fundo do meu coração que o padre prospere cada vez mais porque eu não guardo nenhum tipo de mágoa”, contou.

Na justiça

Apesar de afirma já ter perdoado, o padre Fábio de Melo, a polêmica está longe do fim. Com apoio do Sindicato dos trabalhadores de Hotéis, Restaurantes, Bares e Turismo (Sitratuh), o ex-empregado está processando o influenciador e também o estabelecimento que o demitiu.

De acordo com a presidente do Sitratuh, Leila Emiliana, após ter sido demitido, Jair procurou o sindicato que o encaminhou para uma equipe jurídica. Uma ação civil já foi feita contra o padra Fábio de Melo e está em trâmite o ingresso de uma ação trabalhista contra a empresa.

Relembre o caso

O padre estava em Joinville para a realização de um show em um especial de Dia das Mães. Durante o dia, ele foi até um shopping no Centro da cidade, onde aconteceu uma situação que compartilhou em seu Instagram.

Ao chegar para pagar o produto no caixa, ele foi surpreendido por conta do valor registrado, que seria muito maior do que os preços registrados na prateleira. O padre, então, relatou ainda que informou a atendente que estava no caixa que o valor estava incorreto.

Assista ao vídeo

“Ela ficou meio assim, foi lá, viu e informou que o valor na estante estava errado. Nisso, um gerente já se adiantou, totalmente deselegante, e falou que o preço tá errado e se quiser levar o preço certo é este’’, afirmou.

Por conta da repercussão do caso, a cafeteria demitiu o gerente, informou que reconheceu que houve uma falha no atendimento do Padre Fábio de Melo e pediu desculpas pela situação.

