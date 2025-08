Após quase atropelar pessoas em evento, homem é preso com arma de fogo em Brusque

A Polícia Militar prendeu um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo na noite de domingo, 3, no bairro Volta Grande, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta das 23h, na rua Abraão de Souza e Silva, em frente ao CTG Laço do Bom Vaqueiro.

Segundo a PM, o suspeito conduzia um Jeep Compass branco e quase atropelou pedestres no estacionamento de um evento. Em seguida, perdeu o controle da direção e caiu com o veículo em uma valeta. Ele foi retirado do carro por populares, que acionaram a polícia.



Durante a ação, os policiais foram informados de que havia uma arma no interior do veículo. Um revólver calibre .38, com numeração legível e seis munições intactas, foi localizado na parte interna da porta do motorista e entregue à guarnição por uma testemunha. Com o condutor, também foram encontradas mais oito munições intactas.

Após evento

Ainda conforme a PM, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e resistiu à abordagem policial. Ele foi conduzido à Polícia Científica, devido a agressões sofridas por parte de populares, e posteriormente levado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

O veículo foi liberado a um condutor habilitado. Outros detalhes não foram divulgados.