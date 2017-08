Bruscão: Após quatro meses sem jogar, Mineiro está próximo da recuperação

O dia 2 de abril de 2017 não traz boas lembranças ao volante Mineiro. No auge de sua forma física e com desempenho acima da média no Campeonato Catarinense, ele rompeu o ligamento do joelho esquerdo durante uma partida contra o Avaí. Precisou fazer uma cirurgia e ficar longe dos gramados por pelo menos seis meses.

Mas quem é guerreiro não baixa a cabeça. Após o procedimento cirúrgico realizado com sucesso pelo médico do clube, André Karnikowski, Mineiro deu início a sua recuperação. Sob a supervisão da fisioterapeuta Daiane Cristine Paza, o volante passou pela transição da cirurgia ao reforço muscular.

Já nas últimas semanas, ele é acompanhado pelo preparador físico quadricolor Sérgio Grach. Apenas cerca de quatro meses após a cirurgia, o jogador já pode ser visto fazendo atividades pesadas e exaustivas, resgatando a explosão física que lhe é peculiar.

Expectativa do retorno

Mineiro é conhecido pela vontade e entrega dentro de campo. Natural que, após tanto tempo sem treinar, esteja afoito pelo retorno aos gramados. A ansiedade é tanta que o atleta acompanhava treinos, rachões e as partidas do clube no período de recuperação, torcendo pelo bom desempenho do time no restante do estadual e no Brasileirão Série D.

A expectativa para voltar a trabalhar com a bola é grande para o volante que deve ser utilizado na Copa Santa Catarina, em outubro. “Ainda bem que vai ter a copa, vai ser muito bom para mim poder pegar ritmo de jogo. Minha cabeça está bem tranquila, e o mais importante vai ser quando o médico me liberar para jogar”.

O atleta recebeu toda a atenção da diretoria quadricolor, como uma forma de corresponder o seu carinho com o clube. Segundo ele, equipes da Série B nacional o procuraram para um pré-contrato. “Eu fui muito homem com o Brusque. Tive reunião com dirigentes de Figueirense e Criciúma, até com documento para assinar, mas eu disse que não, era atleta do Brusque e ia honrar a palavra até o fim, pois foi o que meu pai me ensinou”, explica.

A lesão, inclusive, tirou do atleta grandes oportunidades de, ao término do estadual, defender times de maior visibilidade – assim como aconteceu com Belusso e Leilson. Ele revelou que equipes de Série A e Série B haviam sinalizado interesse antes do problema com o joelho. “É complicado, mas eu tenho todo o tempo para recuperar esse bom momento honrar a camisa do Brusque”, explica.

Evolução e prazos

Para o preparador Grach, a evolução de Mineiro impressiona. A tradicional garra do atleta se repetiu também na reabilitação da cirurgia. Ele conta até que a empolgação do volante precisou ser contida. “A gente gosta de trabalhar com um prazo de folga e de segurança para a recuperação, mas o Mineiro ultrapassou todos esses prazos. Mesmo assim vamos acompanhar a programação até mesmo para evitar problemas como tendinite, por isso a gente precisa dar uma segurada nele”, completa.

Na visão do preparador físico, o atleta deve estar pronto inclusive para a estreia da copinha, no dia 8 de outubro contra o Almirante Barroso. “Seria importante ele começar pelo menos no banco. Claro que depende do treinador, mas a titularidade precisaria ser a partir da segunda rodada” afirma.

Grach agora trabalha com a parte chamada de valências físicas do atleta, como força, resistência e velocidade. Na quadra de areia da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), ele bate cordas, corre com obstácuilos, pratica saltos e sua muito a camisa. “Estamos no processo de retomar a agilidade do Mineiro, mas ele é muito forte e até o fim de setembro deve estar 100%”.