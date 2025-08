Após queda de carro em barranco, morador do bairro Souza Cruz, em Brusque, pede guard-rail e fechamento de vala

Sandro Ristow, morador de uma casa próxima ao barranco onde um carro caiu no bairro Souza Cruz, em Brusque, na noite da terça-feira, 5, cobra a instalação de um guard-rail na rua Zeno Barth, transversal da Bulcão Viana. Segundo ele, o local registra um grande número de acidentes.

O morador afirma que a rua Bulcão Viana é estreita e que, na curva, os motoristas acabam perdendo o controle e caindo na vala. Para ele, o guard-rail ajudaria a evitar esses acidentes, mas o fechamento da vala é essencial.

“Na rua Azambuja até o cemitério Parque da Saudade, a prefeitura fechou a vala. Aqui também deveria ser feito, porque a rua tem um grande movimento todos os dias. Já solicitamos essa demanda nas gestões anteriores, mas até hoje, nada”, diz.

Ele relata que comprou a casa há cerca de um mês e ainda não se mudou. Sua preocupação é que um caminhão ou ônibus escolar acabe caindo sobre a casa, o que poderia provocar diversas mortes.

“Isso assusta, porque tenho uma filha de 19 anos e os quartos ficam para a rua. Existem umas dez casas que fazem fronteira com a Bulcão Viana e todas são preocupantes. Aqui na minha casa só a cerca foi destruída”.

Planejamento para as ações

Questionado, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirmou que a pasta irá realizar o planejamento para fechar a vala da rua Bulcão Viana. Serão analisados os materiais necessários e o prazo para execução do serviço.

Já o secretário de Trânsito, Emerson Andrade, afirmou que não há registro da demanda de guard-rail na via. Porém, irá enviar uma equipe até o local para verificar a possibilidade de instalação.

O acidente

O motorista do carro é um homem de 35 anos. Ele sofreu um ferimento na perna esquerda e relatava dores nas costas e no tórax. O homem foi imobilizado e levado ao Hospital Azambuja.

Ele invadiu o pátio de uma residência, capotou em um barranco e ficou escorado em uma árvore. O Corpo de Bombeiros informou que moradores ancoraram a roda do veículo, um Palio com placas de Brusque, em um poste. A vítima foi encontrada ainda dentro do carro, mas não estava presa às ferragens.

Segundo os bombeiros, foi necessário cortar galhos da árvore para abrir espaço e permitir o acesso à vítima. O homem conseguiu sair do interior do carro com o auxílio dos socorristas.

O veículo continua no local e, segundo Sandro, deve ser retirado ainda nesta quarta-feira, 6.

