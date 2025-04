Após racha, vereador ataca prefeito de Brusque: “Elegemos uma pessoa raivinha”

O vereador Rogério dos Santos (Republicanos) atacou o prefeito de Brusque, André Vechi (PL), na sessão da Câmara na semana passada. O parlamentar e o chefe do Executivo romperam a relação política no começo do ano, e servidores comissionados indicados por Rogério na prefeitura foram exonerados. Após algumas sessões em silêncio, o vereador subiu à tribuna para fazer ataques ao prefeito.

Inicialmente, ele lamentou uma mudança interna no Serviço Municipal de Água e Esgoto (Samae), apesar de elogiar o diretor-presidente da autarquia, Breno Nunes Neves. “É triste o que acontece na nossa cidade. Nuvens escuras, muitas nuvens escuras pairando sobre a nossa querida cidade, berço da fiação catarinense”, disse.

A crítica direcionada ao prefeito André Vechi ocorreu durante outra fala, em que ele mencionava a necessidade de ampliar a segurança do bairro Águas Claras. Rogério falou abertamente sobre a exoneração de seus aliados na prefeitura, e disse que eles foram demitidos em razão do vereador “defender o povo”, como definiu.

“Eu defendo o povo até debaixo da água. Muitos comissionados meus foram demitidos em função de eu defender o povo. Simples assim. Eu tenho mandato, vou até dezembro de 2028, mas temos pessoas que ficaram desempregadas porque o prefeito não aceita o contraditório”.

Em seguida, o parlamentar chamou Vechi de “raivinha”: “Elegemos uma pessoa raivinha”, atacou. Rogério apoiou a candidatura do prefeito à reeleição e é filiado ao Republicanos, partido que integra a base do governo e passou a abrigar recentemente o vice-prefeito Deco Batisti.

O que diz o prefeito

Procurado pela reportagem de O Município, André Vechi disse que não iria se manifestar sobre os ataques do vereador. “Não respondo a ataques pessoais. Isso faz mal para o coração, de quem fala e de quem escuta. Desejo tudo de melhor para ele e que ele seja muito feliz. Sigo com a consciência tranquila”.

