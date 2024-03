Após reunião com Jorginho, André Vechi diz que dinheiro para reconstruir calçadas da Beira Rio chega na semana que vem

Os recursos do governo do estado para reconstrução das calçadas da Beira Rio devem ser repassados na próxima semana. O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), se reuniu nesta quarta-feira, 13, com o governador Jorginho Mello (PL) e o secretário-adjunto de estado de Infraestrutura, Ricardo Grando. Segundo Vechi, Grando confirmou o repasse das verbas.

Recentemente, o prefeito se envolveu em uma polêmica com o secretário de Infraestrutura do estado, Jerry Comper. Vechi alegou que a demora para reconstrução das calçadas era “descaso” do secretário. Jerry respondeu que a Prefeitura de Brusque não enviou a documentação necessária.

“Como havia dito na primeira entrevista, que a documentação estava toda certa, realmente estava, tanto é que nesta quarta o governador deu a ordem para o recurso ser liberado. Cai por terra toda a narrativa do Jerry, mas tudo certo. O que importa é o dinheiro estar na conta. Já que o Jerry não liberou, falei com quem manda nele, o chefe dele”, afirma o prefeito.

Relembre:

– Prefeito de Brusque diz que demora em obra de recuperação na Beira Rio é culpa de “descaso” de secretário, que responde

Serão liberados R$ 2,5 milhões para reconstrução da Beira Rio, que foi danificada devido à enchente de novembro de 2023. O prefeito crê que os trabalhos de reconstrução devem durar 30 dias, até a metade de abril, mas dependem das condições climáticas.

Polêmica

Em meio à polêmica, que começou a partir de uma entrevista de Vechi à Rádio Cidade, o prefeito informou que iria cobrar o governador pessoalmente. “Não vou permitir que a má vontade e descaso de nenhum secretário de estado prejudique o nosso município”.

Jerry respondeu por meio de um vídeo no Instragam: “Não queremos travar ou criar dificuldade, mas estamos seguindo o que a lei determina. Nunca fui procurado pelo prefeito, mas estou à disposição. Temos portas abertas para prefeitos e, principalmente, para as pessoas”.

Além de Vechi, Jorginho e Grando, participaram do encontro o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL); o secretário de Fazenda, José Henrique Nascimento; o deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC); e o filho de Jorginho, Filipe Mello, que é o articulador político do governador.

