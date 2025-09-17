Após revisão de edital, licitação para construção da barragem de Botuverá é aberta

O edital de licitação para construção da barragem de Botuverá foi publicado nesta quarta-feira, 16. O processo de concorrência havia sido suspenso no final do ano passado. Agora, após revisão, voltou a ser aberto.

A novidade é que a empresa vencedora da licitação vai, além de executar a obra, atualizar os projetos da barragem. Serão quatro meses para revisão dos projetos e dois anos para construção.

A expectativa é que a abertura dos envelopes, que vai definir a empresa vencedora, aconteça em dezembro. Porém, eventuais suspensões são naturais em processos de licitação e podem atrasar o término do período de concorrência.

Investimento

Os recursos para construção da estrutura são oriundos do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (Funpdec). A obra custará R$ 156,5 milhões. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, a obra integra um pacote de ações estruturantes de prevenção.

Serão reformadas também as barragens de Ituporanga, Taió e José Boiteux. O rol de investimentos prevê ainda a construção de uma barragem em Mirim Doce.

“Estamos investindo em infraestrutura para garantir a segurança da população e minimizar os impactos das enchentes. Essas barragens são uma resposta a um problema histórico e um passo significativo para a proteção das comunidades”, afirma o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Durante a execução, a obra será monitorada por sistemas remotos, relatórios audiovisuais e inspeções periódicas.

“A nova barragem de Botuverá representa mais do que uma obra de engenharia: é a segurança de milhares de famílias, é prevenção, é desenvolvimento. Com esse investimento, estamos protegendo vidas e construindo um futuro mais resiliente para o Vale do Itajaí e para toda Santa Catarina”, diz o secretário de Defesa Civil de SC, Mário Hildebrandt.

Barragem de Mirim Doce

Além do investimento em Botuverá, o governo do estado prepara o lançamento do edital da barragem de Mirim Doce até o fim do ano.

Conforme a Defesa Civil, avançam também os projetos de novas estruturas em Petrolândia, Pouso Redondo e Trombudo Central.

