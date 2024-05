Um condutor de 35 anos perdeu o controle do veículo e caiu em um rio no município de Vidal Ramos, no Alto Vale do Itajaí. O Corpo de Bombeiros foi mobilizado nesta segunda-feira, 20, para a retirada do carro que estava completamente tomado pelas águas.

Segundo relatório, os bombeiros foram até o local após pessoas que moram no bairro Alto Santa Luiza, localizaram um veículo, da marca Fiorino, dentro do rio, parcialmente coberto pelas águas.

A equipe foi até o local, verificando que ninguém estava no veículo, que foi retirado do rio com um trator e guinchado.

O condutor de 35 anos foi notificado, pois não providenciou meios para a retirada do veículo, já que o acidente aconteceu no domingo, 19, por volta das 20h30. Ninguém se feriu.

Leia também:

1. Frutos do mar – descubra como preparar um delicioso Sashimi com Molho Tailandês

2. Comarca de Brusque destina R$ 200 mil à Defesa Civil do Rio Grande do Sul

3. Atletas de handebol de Brusque vencem primeira fase da Liga Santa Catarina, em Florianópolis

4. Luciano Hang defende isenção de impostos nas compras até US$ 50 durante evento: “Queremos igualar nossos direitos”

5. VÍDEO – Sobrevoo revela a situação de Brusque após a enchente

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: