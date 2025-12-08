Após saída do Brusque, Pedro Costa é anunciado como diretor de Futebol de rival estadual

O Avaí anunciou nesta segunda-feira, 8, Pedro Costa como novo diretor de Futebol horas depois do anúncio de sua saída do Brusque.

O dirigente, que estava no Brusque desde a implementação da SAF, tem passagens também por Coritiba, Athletico Paranaense, Cruzeiro e Vila Nova.

Segundo Pedro, no Avaí, o objetivo é buscar jogadores identificados com o espírito da equipe e com capacidade de rápida adaptação ao elenco.

“Dentro dos planos, o principal é poder auxiliar a nova gestão nesse processo de reestruturação do clube. A ideia é implantar novos processos, diretrizes, princípios e fortalecer a governança no departamento de futebol. Construir um caminho sólido e sustentável, com jogadores que se identifiquem com o clube e defendam o Avaí com entrega e profissionalismo”.

O Avaí sofreu com salários atrasados em 2025 e tem mais de R$ 48 milhões de dívidas. O novo presidente do clube, Bernardo Pessi, já admitiu que a folha salarial do clube para 2026 será reduzida consideravelmente para o futebol masculino — de R$ 3 milhões para cerca de R$ 670 mil.

Pessi afirma que a chegada de Pedro completa a equipe responsável pela montagem do elenco para a temporada de 2026. Ele explica que o projeto já está em andamento, mas que a contratação do novo diretor é fundamental para consolidar as ideias da nova gestão.

“Estamos reunindo profissionais muito qualificados e com grande potencial, que veem na grandeza do Leão uma oportunidade”, diz Pessi.

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:

