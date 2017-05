Após se tornarem filmes e séries, livros crescem nas vendas em Brusque

As livrarias de Brusque têm registrado um aumento significativo nas vendas de livros que se tornaram filmes e séries. Sucesso no Brasil e no mundo, a obra A Cabana, que estreou nos cinemas em abril deste ano e a série do Netflix, 13 Reasons Why, em português, Os 13 porquês, que também foi lançado na plataforma de streaming em 2017, estão entre as mais procuradas nos estabelecimentos do município.

A busca por detalhes que não são mostrados no vídeo é o que leva os leitores a comprarem as obras, na visão da auxiliar administrativo da livraria e papelaria Graf, Daiane Amorim. Ela observa que os livros servem como um material de apoio às séries e filmes e ajudam o leitor a identificar aspectos que às vezes passam despercebidos.

Além dos Os 13 porquês e da A Cabana, os livros da saga Crepúsculo, Cinquenta Tons de Cinza e A Garota do Trem foram muito vendidas após o lançamento dos filmes. “Para nós é ótimo essa repercussão. Hoje, Os 13 Porquês é um dos livros mais vendidos”, diz.

Para o proprietário da livraria Gralha Azul, Celso Deucher, o mercado de livros tem crescido mesmo em meio a um cenário de muitas opções na internet e de livros para download. Ele conta que Os 13 Porquês, que antes ficava “encalhado”, começou a vender depois da série. Deucher diz ainda que livros de gastronomia cresceram mais de 25% neste ano em relação a 2016 com a massificação dos programas de televisão, principalmente o Masterchef, da Band.

Na livraria Brusquense, A Cabana também tem sido uma das obras mais vendidas graças ao filme. Outros livros, mais antigos, como o Inferno, Como eu era Antes de Você e a série O Orfanato da Srta. Peregrine para Crianças Peculiares venderam significativamente após a aparição no cinema.

“Em muitos casos o filme deixa a desejar e o livro é mais completo. Quem assiste ao filme pensa: será que isso aconteceu mesmo?! E para ter certeza compra a obra impressa”, afirma a vendedora Rita Mafra, que destaca que devido a este cenário.