Após seis anos no Brusque, Rodolfo Potiguar é o novo reforço do Marcílio Dias

Rodolfo Potiguar é o mais novo reforço do Marcílio Dias para a Série D do Campeonato Brasileiro. O volante de 37 anos atuou no rival do Marinheiro, o Brusque, de setembro de 2019 a abril de 2025, acumulando quatro títulos e mais de 250 partidas. Ele havia deixado o quadricolor em 11 de abril, por rescisão unilateral.

No Marcílio Dias, o Pitbull reencontra o técnico Waguinho Dias, ao lado do qual foi campeão catarinense pelo Brusque em 2022. O treinador começou 2025 no Confiança e conquistou o Campeonato Sergipano, mas foi demitido na terceira rodada, após derrota para a Ponte Preta em casa. Agora, comanda o Marinheiro em sua quarta passagem.

A rescisão do contrato entre Rodolfo Potiguar e o Brusque foi feita de forma unilateral pelo jogador, por meio de liminar. Ele anunciou sua saída do clube em 11 de abril, com um comunicado à torcida. O Brusque fez uma resposta formal.

No dia seguinte, seu advogado, Filipe Rino, fez uma publicação em uma rede social relatando que o volante estava com quatro meses de salários atrasados e não recebia valores referentes a 13º e férias nos últimos cinco anos. Conforme Rino, também estava há mais de quatro anos sem depósito de FGTS. Outros atrasos eram referentes a auxílio-moradia e à premiação pelo acesso à Série B em 2023.

O Marcílio Dias é o sexto colocado do Grupo A8 da Série D, com cinco pontos. Pode chegar ao G-4 neste domingo, 18, se vencer o Azuriz-PR em partida que começa às 15h no Gigantão das Avenidas. Waguinho Dias assumiu a equipe na terceira rodada, perdendo para o Barra fora de casa e vencendo o Joinville em Itajaí.

