Após semanas paralisada, obra da UBS do Centro de Brusque é retomada com novo projeto estrutural

A obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro de Brusque, que ocorre em uma área no loteamento Schaeffer, foi retomada após uma paralisação para adequações no projeto estrutural.

As mudanças visam adaptar a construção às características do terreno e às exigências do local, além de reduzir os impactos para moradores da região.

Segundo o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Deco Batisti, os trabalhos foram reiniciados após a substituição do sistema de fundação.

Inicialmente, o projeto previa o uso de estacas cravadas por batida, método que poderia gerar vibrações nas residências próximas.

Com a mudança, serão utilizadas estacas hélice contínua, uma técnica de perfuração que reduz significativamente o impacto sonoro e estrutural no entorno.

Além disso, a estrutura da UBS passará a ser suspensa, eliminando a necessidade de aterro na base. “A mudança para laje suspensa vai garantir melhor ventilação para o prédio e adequar a construção às condições do terreno”, explicou Deco.

Os trabalhos no canteiro já estão em andamento. As equipes da empresa responsável iniciaram a montagem das ferragens que compõem as vigas de fundação.

A perfuração do solo está prevista para começar na próxima semana, e, em seguida, serão executadas a concretagem e as sapatas, dando início à fase estrutural da edificação.

“A empresa já está no local trabalhando. A parte de amarração das ferragens está em andamento para, na semana do dia 18, iniciar a perfuração do solo e dar sequência à montagem da estrutura”, detalha Deco.

Paralisação

A paralisação da obra foi publicada no Diário Oficial dos Municípios em julho, com justificativa técnica.

Segundo o documento assinado pela fiscal da obra, Taiuane Bonomini Bianchini, houve uma “incompatibilidade de projetos recebidos do governo federal em relação às condicionantes do local”.

Apesar da pausa temporária, o cronograma original da obra está mantido. O contrato prevê a conclusão da UBS em até 14 meses. “A previsão de término da obra segue a mesma, não houve alteração no prazo”, reforça o vice-prefeito.

Discussões anteriores

Desde o anúncio da obra, moradores da região questionam a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Centro de Brusque.

Cerca de 14 moradores chegaram a apresentar um pedido para impedir a obra, alegando que o local seria uma área verde de uso comum, com atividades de lazer, plantio de árvores e passeios com crianças e animais, além de conter fontes de água no solo e subsolo. A Justiça de Brusque negou a solicitação no dia 9 de abril.

A disputa ganhou novo capítulo em 11 de abril, quando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) determinou a preservação da vegetação existente no terreno até nova decisão.

No mesmo mês, um Parecer Técnico Ambiental da empresa GeoEnv, de Curitiba, concluiu que o lote não se enquadra como Área de Preservação Permanente (APP) e não apresenta nascentes ou cursos d’água visíveis. O estudo também apontou que construções vizinhas anteriores podem ter extinto eventuais nascentes superficiais.

Com o ‘fim’ da disputa, o projeto foi alterado, aprovado pela Câmara de Vereadores e, desde a revogação da última paralisação, a obra segue normalmente.

Detalhes da obra

A obra é executada pela Itaquá Construções, que venceu o processo licitatório. O posto de saúde foi contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

Parte dos recursos para construção partem da União, enquanto a Prefeitura de Brusque entra com verbas como contrapartida. O prazo de conclusão dos trabalhos é 4 de junho de 2026.

Para a prefeitura, a nova unidade de saúde do Centro é uma das principais obras da área da saúde em execução no município e deve ampliar a capacidade de atendimento à população da região central.

