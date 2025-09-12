Após ser agredido, homem em situação de rua danifica ambulância durante atendimento em Brusque
Ele havia sido agredido no bairro Santa Rita
Um homem em situação de rua danificou uma ambulância durante atendimento em Brusque, na tarde de quinta-feira, 11. Ele havia sido agredido por outras pessoas na mesma situação, na rua Victor Meirelles, no bairro Santa Rita.
Quando a equipe chegou ao local, o homem, de 32 anos, estava sentado no chão de um estabelecimento, consciente e orientado. Ele sofreu alguns ferimentos no rosto, e a equipe optou por levá-lo ao Hospital Azambuja.
Durante o trajeto, próximo à ponte dos Bombeiros, ele começou a ficar alterado e socou a ambulância, causando alguns danos. Por causa disso, os bombeiros acionaram a Polícia Militar, que foi até o local e assumiu a ocorrência.
