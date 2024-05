Após subir montanha para acampar, homem sofre mal súbito e morre em Joinville

Na noite desta terça-feira, 30, dois homens subiram uma montanha na região do Quiriri, no bairro Pirabeiraba, em Joinville, no Norte de Santa Catarina. Eles montaram acampamento, mas um deles, de 56 anos, sofreu um mal súbito e morreu.

O Grupo de Resgate em Montanhas (GRM) foi acionado pelo Corpo de Bombeiros Voluntários após o filho de um dos homens que fez a trilha pedir resgate do pai e do corpo do outro. Por volta das 21h, a primeira equipe da GRM chegou ao local para iniciar as buscas.

Conforme o GRM, um morador local conhecia a região e mostrou a trilha por onde os homens haviam passado. No meio do caminho, cerca de 45 minutos adentro da trilha, os resgatistas encontraram o homem descendo para pedir ajuda.

O corpo do homem que morreu no acampamento será retirado durante esta quarta-feira, 1º, com a ajuda de helicóptero, pois está em um local de difícil acesso. A identidade dos homens não foram divulgadas.

