Após ter duas parada cardiorrespiratória, bebê é salvo por bombeiros de Gaspar

Um bebê de cinco meses precisou ser salvo pelo Corpo de Bombeiros de Gaspar após ter convulsões, durante a manhã desta quinta-feira, 18. O caso aconteceu por volta das 8h45, na rua Paulo Bailer, no bairro Figueira, em Gaspar, e o Samu foi acionado para auxiliar no atendimento.

Segundo as informações dos bombeiros, eles foram acionados, e quando chegaram no local, encontraram o bebê no colo do pai. Pouco após chegar, foi percebido que a criança estava em uma parada cardiorrespiratória, devido às convulsões.

Por conta disso, o Samu foi acionado. Durante o atendimento, o bebê chegou a ficar sem ausência dos sinais vitais, mas os bombeiros realizaram manobras de reanimação, juntamente com desfibrilador automático e oxigenoterapia por 15 minutos, fazendo com que a criança voltasse a vida.

Como o bebê ainda estava instável, ele foi encaminhado para o hospital. No caminho, ele novamente apresentava uma parada cardiorrespiratória, que pela segunda vez foi revertida, e a criança sobreviveu.

Já no hospital, a criança estava estável e ficou aos cuidados da equipe médica pediátrica.

