Após três vices, meninas do Tor Soccer são campeãs do Futsal de Guabiruba

O primeiro jogo da noite decisiva deste sábado, 2, no ginásio municipal João Schaefer, em Guabiruba, foi a eletrizante partida entre Tor Soccer e D&S Futsal. O Tor mostrou controle emocional e qualidade para, de virada, bater as rivais por 3 a 1.

A torcida compareceu em grande número para o jogo e apoiou as duas equipes. Com boas campanhas, a promessa de jogo equilibrado se confirmou. O D&S levava perigo e abriu o placar com Bianca Costa Laranjeira.

O Tor Soccer via, naquele momento, o título escapar entre os dedos novamente, após três vices. Mas a equipe se controlou. “A gente tomou gol, mas manteve a calma. Tinha muito jogo pela frente, e sabemos tocar”, explicou Bruna Carminati, a camisa 10 do Tor, depois do jogo.

O controle emocional deu resultado. O Tor conseguiu empatar com Bruna, ainda no primeiro tempo. O gol fez a balança emocional do jogo virar, e o Tor fez mais dois, com Bruna, de novo, e Carolaine Tormena.

“Desde o começo estávamos focadas. Para um time ganhar não basta uma ou duas jogarem bem, tem que o ser o time”, afirmou Bruna, a artilheira do confronto. O segundo gol feito por ela foi uma “pintura” de letra.