Após utilização de termo “todes” em sessão, Câmara aprova projeto proibindo linguagem neutra em escolas de Brusque

A Câmara de Brusque aprovou nesta terça-feira, 5, projeto do vereador Rick Zanata (PRD) que proíbe que a linguagem neutra seja ensinada em escolas do município.

O projeto aprovado define que “os estudantes do município de Brusque tenham o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino”. Nas palavras de Rick, a utilização de linguagem neutra é excludente e dificulta a compreensão de “minorias que realmente importam, como os disléxicos e cegos”.

A proposta veio uma semana após Rafaela Kohler, representante do Centro de Direitos Humanos, utilizar o termo “todes” em uma sessão da Câmara. Marlina Oliveira (PT), única que foi contrária à aprovação do texto, chamou a proposta de “eleitoreira” e afirmou que desconhece qualquer unidade escolar do município que ensine linguagem neutra.

O texto prevê sanções administrativas às instituições de ensino público e privado e aos profissionais de educação que “prejudique direta ou indiretamente o aprendizado à língua portuguesa culta”, mas não especifica quais seriam as punições.

