Após vitória na Série C, Brusque busca recuperação na Copa Santa Catarina

O Brusque recebe o Concórdia nesta segunda-feira, 29, pela quarta rodada do grupo B da Copa Santa Catarina 2025. O jogo no estádio Augusto Bauer inicia às 20h.

Dois dias depois de vencer o Guarani por 3 a 2 pela Série C, o Brusque agora tenta a recuperação na Copa Santa Catarina. Após três rodadas, o Quadricolor tem apenas um ponto e está na última posição da chave.

Brusque e Concórdia se enfrentam pela segunda rodada seguida — na última quarta-feira, 24, no Oeste, o Galo venceu por 2 a 1.

Mais uma vez, o Brusque jogará com atletas que não foram titulares diante do Guarani, pela Série C, mas o time será bem diferente em relação ao confronto anterior contra o Concórdia.

Bernardo e Clinton, que iniciaram o jogo em Concórdia, foram titulares contra o Guarani e, assim, não devem atuar nesta segunda-feira. Além disso, João Veras e Alex Paulino foram afastados por indisciplina.

“Não abrimos mão da Copa Santa Catarina, esperávamos uma resposta diferente de alguns atletas. Não só a questão técnica, mas também a postura. Cobramos eles. Queremos agora dar uma resposta diferente. A vaga na Copa do Brasil é muito importante para o clube”, disse o técnico Bernardo Franco.

Portanto, o Brusque deve começar com: André Luiz; Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício, Ailton; Ítalo, Jhonny Lucas, Thomaz; Adrianinho, Douglas Oliveira e Robson Luiz.

“Sabemos que estamos devendo”

Mais uma vez, quem comanda o Brusque na beira do gramado é o auxiliar-técnico Marcos Skavinski, o Marcão. Bernardo quer que a postura do time na Série C sirva de inspiração para o time da Copa Santa Catarina.

“Precisamos agora é transmitir essa mentalidade e energia para a equipe que joga a Copa Santa Catarina. Os resultados não vieram, sabemos que estamos devendo. Nosso elenco não é homogêneo, mas estamos trabalhando dentro da realidade financeira do clube”, disse.

Em recuperação

Após duas derrotas nas duas primeira rodadas, o Concórdia se recuperou diante do Brusque e agora tenta manter o ritmo. Caso vença o Brusque novamente, o Galo ultrapassa a Chapecoense e assume a vice-liderança do grupo.

O time do técnico Maurinho é o atual campeão da competição. Recém-contratado, o atacante Modesto seria titular contra o Brusque na rodada passada, mas sentiu no aquecimento. Nesta semana, o clube anunciou mais uma contratação, do goleiro Gabriel, de 23 anos, jogador da base do Botafogo e que atuou em 2025 pelo Passo Fundo (RS).

O Concórdia deve começar com: Sivaldo; Elivelton, Jackson, William, Douglas; Darlan Bispo, Cauã Godoy; Palacios, Cocote, Emerson Tucão; Kauan.

Arbitragem

Igor da Silva Albuquerque apita o jogo, auxiliado por Laurindo Schaeffer Bianchezzi e Rodrigo Costa Teixeira. Mauricio Miranda da Rosa é o quarto árbitro.

Brusque x Concórdia em tempo real

Acompanhe Brusque x Concórdia com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

