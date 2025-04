Após votação, Comusa define futuro de construção da nova UBS do Centro em área polêmica em loteamento de Brusque

O Conselho Municipal de Saúde (Comusa) deu o aval que faltava para a Prefeitura de Brusque iniciar a obra da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro no loteamento Schaeffer. O Executivo aguardava deliberação do conselho para iniciar a obra. A reunião do Comusa ocorreu nesta quinta-feira, 24.

A espera da prefeitura pela reunião ocorre em razão de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). A segunda instância determinou que a vegetação não fosse removida até a deliberação do Comusa, para evitar que uma eventual negativa do conselho travasse a obra após a retirada da vegetação.

A reunião do Comusa ocorreu a portas fechadas. Na semana passada, uma conselheira foi agredida durante sessão e houve interrupção dos trabalhos. A Polícia Militar recomendou ao conselho que o encontro fosse restrito.

De acordo com o presidente do Comusa, Robson Zunino, dois destaques foram votados. Um deles envolvia o local da obra, e o outro, uma complementação de recursos. Apenas um voto contrário foi registrado em cada votação e os destaques foram aprovados.

“Os conselheiros se reuniram com as entidades que representam e elaboraram o voto ouvindo as organizações. Quanto à continuidade da obra, do que é de nossa competência, entendo não haver nenhum obstáculo”, afirma Robson.

Prefeitura vai comunicar Judiciário

Procurada pelo jornal O Município, a prefeitura entende que, agora, com a deliberação do Comusa, poderá remover a vegetação e iniciar de fato a obra. O Executivo deve comunicar o resultado da reunião do conselho ao poder Judiciário para dar andamento nos trabalhos.

