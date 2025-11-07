Aposta de Brusque ganha R$ 12 mil na Mega-Sena
Prêmio principal acumulou
Uma aposta de Brusque ganhou R$ 12 mil no concurso 2937 da Mega-Sena. O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 6. O prêmio principal acumulou.
Os números sorteados foram:
12 – 17 – 26 – 34 – 44 – 52
A aposta brusquense acertou a quadra da Mega. O jogo foi feito na Brusque Lotéricas. Trata-se de um bolão. Por ter acumulado, o prêmio principal da Mega-Sena vai para R$ 55 milhões.
Como eram os bailes que apresentavam as jovens de Brusque à sociedade em noites de gala: