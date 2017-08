Depois de morar na Europa, Oriente Médio e Ásia, Caroline Beber acaba de chegar no Brasil para unir forças com sua irmã, Greice Aline Beber no e-commerce de bolsas, GreCa´s Store. A loja que em menos de um ano está prestes a conquistar 20 mil seguidores e clientes no Instagram, visa crescer e em breve abrir seu próprio site. Sucesso!