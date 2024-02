Apostador de Brusque fatura R$ 10 mil no sorteio da Trimania Vale

Neste domingo, 25, aconteceu o sorteio da Trimania Vale. João Valmir Imhof, morador no bairro Águas Claras, em Brusque, ganhou sozinho R$ 10 mil. O prêmio principal ficou com um apostador de Rio do Sul, que faturou R$ 200 mil e um carro Onix 1.0.

O dia também marcou outro ganhador de Brusque. Jeberson Correia da Cruz, morador no bairro Centro I, vai dividir o prêmio de R$ 15 mil com o apostador Paulo Elias Stolf Eissmann, de Rio do Oeste. Cada um vai ficar com R$ 7.500.

Confira todos os sorteados no site oficial da Trimania.

