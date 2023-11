Apostador de Florianópolis ganha sozinho mais de R$ 11 milhões na Mega-Sena

Com uma aposta mínima de R$ 5, um sortudo ou sortuda de Florianópolis acertou as seis dezenas do concurso 2654 da Mega-Sena, que aconteceu na quinta-feira, 9. O ganhador vai receber o prêmio de R$ 11.906.870,24 milhões. Os números sorteados foram 11-17-23-36-47-51.

66 apostadores acertaram a quina (cinco acertos) e vão receber R$ 34.857,25 cada uma. Já 4.104 apostas acertaram a quadra (quatro acertos) e irá ganhar R$ 800,81.

Em Brusque, sete apostas foram premiadas, além de duas em Guabiruba. Das apostas de Brusque, apenas uma é do tipo bolão, as demais todas simples. Ela faturou R$2.402,37. Nas demais o valor foi de R$800,81.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado, 11, com prêmio estimado de R$ 30 milhões.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: