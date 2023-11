Apostadora de Brusque fatura R$ 10 mil no sorteio da Trimania Vale

Moradora de Brusque, Edenise Reig, que fez a aposta no bairro Jardim Maluche, foi a vencedora do 3º prêmio da Trimania Vale deste domingo, 12. Ela divide com uma outra vencedora de Bombinha. O prêmio total é de R$ 20 mil e cada ganhadora receberá a quantia de R$ 10 mil.

Outras três apostas de Brusque venceram o Giro da Sorte e vão levar R$ 2 mil cada. Confira os nomes dos ganhadores em Brusque:

Adenilson Albino da Silva

Steffen

Orlando dos Anjos Lima

Dom Joaquim

Lurdes Kasmirczak

Azambuja

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: