Apostadores de Brusque acertam no 30 Giros da Sorte, da TriVale; veja resultado

Sorteados são do Rio Branco e Centro II

Três moradores de Brusque ganharam R$ 2 mil no sorteio da TriVale Cap neste domingo, 23. Eles acertaram no 30 Giros da Sorte. Os vencedores são dos bairros Rio Branco e Centro II.

O prêmio principal deste domingo, de R$ 500 mil, ficou com um apostador de Tijucas.

Confira os resultados de Brusque

1º sorteio (R$ 10 mil)

Sem vencedores de Brusque.

2º sorteio (R$ 10 mil)

Sem vencedores de Brusque.

3º sorteio (R$ 10 mil)

Sem vencedores de Brusque.

4º sorteio (R$ 500 mil)

Sem vencedores de Brusque.

30 Giros da Sorte (R$ 2 mil)

JOSE RICARDO DOS SANTOS (Rio Branco, Brusque)
JOAO HEITOR DEBRASSI BENVENUTI (Centro II, Brusque)
MAYKO CRISTIAN JOSINO (Rio Branco, Brusque)

