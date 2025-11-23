Apostadores de Brusque acertam no 30 Giros da Sorte, da TriVale; veja resultado
Sorteados são do Rio Branco e Centro II
Três moradores de Brusque ganharam R$ 2 mil no sorteio da TriVale Cap neste domingo, 23. Eles acertaram no 30 Giros da Sorte. Os vencedores são dos bairros Rio Branco e Centro II.
O prêmio principal deste domingo, de R$ 500 mil, ficou com um apostador de Tijucas.
1º sorteio (R$ 10 mil)
Sem vencedores de Brusque.
2º sorteio (R$ 10 mil)
Sem vencedores de Brusque.
3º sorteio (R$ 10 mil)
Sem vencedores de Brusque.
4º sorteio (R$ 500 mil)
Sem vencedores de Brusque.
30 Giros da Sorte (R$ 2 mil)
JOSE RICARDO DOS SANTOS (Rio Branco, Brusque)
JOAO HEITOR DEBRASSI BENVENUTI (Centro II, Brusque)
MAYKO CRISTIAN JOSINO (Rio Branco, Brusque)