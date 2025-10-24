Apostas de Brusque são premiadas na Mega-Sena; veja quanto recebeu cada vencedor

Um apostador de Brusque faturou R$ 11.035,95 na Mega-Sena de quinta-feira, 23. O bilhete vencedor foi registrado na lotérica Zingara Loterias (Centro), e era físico, simples, com 10 números jogados.

O apostador não teve a identidade divulgada, conforme política de sigilo da Caixa Econômica Federal.

Além dele, outras cinco apostas de seis números também foram premiadas, mas com o valor de R$ 735,73.

Números do concurso 2931

04 – 19 – 23 – 36 – 47 – 52

