Apostas de Brusque são premiadas na Mega-Sena; veja quanto recebeu cada vencedor
Bilhete simples, com 10 números, foi o que recebeu o prêmio mais alto
Um apostador de Brusque faturou R$ 11.035,95 na Mega-Sena de quinta-feira, 23. O bilhete vencedor foi registrado na lotérica Zingara Loterias (Centro), e era físico, simples, com 10 números jogados.
O apostador não teve a identidade divulgada, conforme política de sigilo da Caixa Econômica Federal.
Além dele, outras cinco apostas de seis números também foram premiadas, mas com o valor de R$ 735,73.
Números do concurso 2931
04 – 19 – 23 – 36 – 47 – 52
