Como parte das 50 ações comemorativas pelos seus 50 anos de história, a Appel Home, pioneira na fabricação de toalhas em Brusque, lançou uma iniciativa inovadora para seus colaboradores.

A empresa realizou um concurso de frases que premiou três funcionários com uma experiência única na feira da Associação Brasileira de Empresas de Utilidades e Presentes (ABUP), em São Paulo. A ideia surgiu a partir de sugestões dos próprios colaboradores, reforçando o espírito participativo da empresa.

Ideia que nasceu dos colaboradores

No início do planejamento das ações comemorativas, a empresa abriu um formulário para que os funcionários sugerissem ideias. Uma delas se destacou: levar um colaborador para vivenciar de perto o mercado dos produtos confeccionados pela empresa.

“Inspirados por essa sugestão, escolhemos a Feira ABUP como o evento ideal. Além de proporcionar uma visão completa sobre vendas e exposição de produtos, essa ação ofereceu a oportunidade de viajar para São Paulo”, explica Franciele Quaiato, supervisora de Marketing da Appel Home.

Para tornar a escolha mais justa e democrática, a empresa lançou um concurso interno com o tema “O que a Appel Home representa para você?”. A iniciativa promoveu um ambiente de engajamento e interação entre os colaboradores.

A seleção das melhores frases foi conduzida por um comitê composto por representantes do RH, do Marketing e da Diretoria. “Para garantir imparcialidade, analisamos apenas as frases, sem qualquer identificação dos nomes. Recebemos textos muito bonitos e emocionantes, o que tornou a escolha desafiadora”, destaca Franciele.

Vencedores

Os três vencedores da iniciativa foram Gabriel Lorencette, Maria Lucia de Pinho e Manuel Alejandro Garcia Manrique.

Maria relatou que a experiência foi incrível e que tudo se tornou ainda mais especial ao vivenciá-la de perto.

“Para mim, a viagem de avião foi muito marcante. Conhecer São Paulo foi uma experiência única, e a visita à Feira ABUP foi ainda mais interessante, já que é a feira onde faço a separação dos produtos na empresa em que trabalho há 25 anos. Foi um sonho realizado”, afirmou.

Gabriel destacou a energia positiva do evento e elogiou o estande da Appel Home.

“Pude perceber o empenho de todos, e acredito que isso faz toda a diferença na Appel Home. Gostei muito de ver o vídeo dos nossos colaboradores na produção. Isso é muito especial, esse reconhecimento da empresa para com seus funcionários. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe”, comentou.

Manuel também expressou sua satisfação com a viagem, considerando-a uma vivência inovadora e marcante.

“Foi incrível ver o quão grande é o setor de cama, mesa e banho. Além disso, é sempre uma surpresa agradável perceber como a equipe se trata mutuamente. Só tenho a agradecer pela oportunidade”, disse.