Jornada resumida em evolução

A história da Appel Home se confunde com a da própria cidade de Brusque, reconhecida nacionalmente por sua tradição têxtil. Fundada em 1975, a empresa cresceu acompanhando — e muitas vezes impulsionando — as transformações do setor.

“Desde o início, buscamos inovar sem perder de vista nossa essência familiar e a valorização do trabalho local. Nossa trajetória é um reflexo da força produtiva de Brusque, que sempre foi referência nacional em qualidade e tradição têxtil”, afirma Eder Appel, diretor da empresa.

Ao longo dessas cinco décadas, a Appel Home se consolidou como uma das principais marcas do país em cama, mesa e banho, com produtos que aliam conforto, estilo e funcionalidade, sempre com atenção às tendências e à experiência do cliente.

“Brusque não é apenas o lugar onde a Appel Home começou — é o coração da nossa história. A cidade nos proporcionou uma base sólida, com mão de obra qualificada e a cultura empreendedora que impulsionou nosso crescimento. Tudo o que construímos tem raízes aqui”, complementa.

“Celebrar 50 anos é olhar para o passado com orgulho e para o futuro com carinho. E em cada etapa dessa jornada, seguimos com o mesmo propósito: que você sinta-se em casa — sempre”, conclui Eder Appel.

Localização e horários

A nova loja, localizada na rodovia Antônio Heil, km 21, número 7.600, no bairro Limoeiro, em Brusque, promete não apenas atrair os moradores da cidade, mas também influenciar o turismo local.

Com um acervo de museu e uma seleção especial de produtos como toalhas, jogos de cama, tapetes e itens de decoração, o espaço se torna um ponto de visitação imperdível para quem passa pela região em busca de boas compras.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem fechar para almoço, e aos sábados até as 17h durante o primeiro mês. Para aqueles que buscam uma experiência completa, há também um desconto especial de reinauguração.