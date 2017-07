Aprendendo com boas práticas de turismo

Entre os dias 6 e 9 de julho, um grupo de acadêmicos e membros da comunidade, acompanhados de dois professores, participaram de uma viagem de estudos que teve como destino as cidades de Porte Alegre, Gramado, Canela e Nova Petrópolis.

A viagem faz parte da programação da 5ª edição do projeto Rotas do Itajaí do curso de Administração da Unifebe. O roteiro foi cuidadosamente planejado para que os acadêmicos pudessem conhecer, na prática, o que a teoria ensina.

1º dia: Porto Alegre

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, um espaço onde se respira conhecimento e muito frequentado por jovens estudantes, foi o primeiro ponto de visitação. O almoço no Restaurante Garoupa foi uma experiência diferente, pois o estabelecimento oferece comidas diferenciadas e modernas, proporciona uma volta ao passado graças a decoração, e tudo isso sem estar em um local antigo. A visita a Fábrica da Felicidade da Coca Cola, que desde 2014 abriu as portas para visitas guiadas e se tornou atração turística, foi o último destino do dia.

2 e 3º dias: Gramado e Canela

No segundo dia foi a vez de conhecer a Fábrica de Cristais de Gramado, referência nacional na arte da fabricação do cristal artístico. A empresa dispõe de demonstrações, ao vivo, do processo produtivo e, em seguida, os visitantes são convidados a conhecer a loja e fazer compras. A fábrica de Chocolates Floribal foi o segundo destino, e depois de conhecer o processo produtivo, a visita terminou na loja de chocolates. O Lago Negro, que recebeu o nome em referência às árvores plantadas a sua volta, trazidas da região da Floresta Negra, Alemanha, foi o terceiro destino. Muito frequentado, o lago é um bom exemplo que conjuga belezas naturais e práticas sustentáveis.

O almoço foi no Parque Tomasini, exemplo de integração do urbano com a natureza. Com excelente localização, além da réplica de uma mina de pedras preciosas, o parque dispõe de opções de lazer como pedalinho e tirolesa. No período vespertino o grupo conheceu a Cervejaria Edelbrau. Instalada entre Nova Petrópolis e Gramado, ela dispõe de um espaço que possibilita visualizar a fábrica, conhecer a matéria-prima e o processo de fabricação, e a atividade também finalizou na loja.

Localizado entre Gramado e Canela, o Mundo a Vapor dispõe de inúmeras réplicas que atraem grande número de turistas e foi a penúltima programação do dia. E, para fechar o dia com “chave de ouro”, o último destino foi a Rua Coberta, um dos pontos turísticos mais visitado de Gramado que, com seu telhado de vidro, serve de cenário para grandes apresentações.

Chegando ao final da viagem, o grupo conheceu o SnowLand, considerado o primeiro parque de neve indoor das Américas. Patinação no gelo, esqui, montanha de neve e snowboard são algumas das atrações do parque que, é claro, dispõe de várias lojas no espaço interno. E, para fechar a programação e agradecer, o último ponto de visitação foi a Catedral de Pedra de Canela, um dos pontos turísticos mais visitados no estado gaúcho.

Hospedagem: Pousada do Bosque

Implantada em meio à um bosque, a Pousada do Bosque, em Canela, foi a opção de hospedagem escolhida porque o atendimento é feito pelos próprios proprietários e porque a maioria das delícias do café da manhã são produzidas ali mesmo. A escolha foi acertada, pois a pousada se mostrou um bom exemplo de negócio familiar preparado para atender bem o turista. A 5ª edição do projeto Rotas do Itajaí foi uma verdadeira imersão no aprendizado “ao vivo e a cores”. A experiência foi positiva e aponta que investir na indústria do turismo também pode ser viável na nossa região.