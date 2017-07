Tweet no Twitter

“Mimo – Canções que nos Tocam” é o Show que celebra e reúne os amigos cantores e compositores catarinenses: Giana Cervi, Vê Domingos e Bruno Kohl, para uma revisitação intimista de canções importantes de suas carreiras bem como novas canções, este projeto conta ainda com a participação da percussionista Kika Deeke, que engrandece todo este trabalho, cuja proposta é explorar a leveza do contato “artista-público” com letras sensíveis e melodias contagiantes.

Giana Cervi tem dois álbuns (Cirandinha e Casa) e dois DVDs, e já prepara seu terceiro trabalho garantindo assim a posição de uma das mais importantes intérpretes catarinenses dessa geração.

Vê Domingos tem dois álbuns solos (Prosa Fina e Azul Caiado) e foi um dos integrantes e principal compositor do grupo Tribuzana. Produziu trabalhos para vários artistas da MPB e algumas de suas letras estão nos trabalhos mais recente do grupo O Rappa.

Bruno Kohl tem a carreira pautada em renomados festivais pelo Brasil, participando de parcerias com compositores como Lula Barbosa, Luis Kiari, Paulo Monarco, Francóis Muleka e Alexandre Lemos e outros importantes nomes da MPB.

Kika Deeke baterista, percussionista e professora, formada em música pela Univali e já participou de vários grupos e artistas locais.

Shows :

Em Brusque: no Instituto Aldo Krieger (Rua Paes Leme, 63, Centro):

– 06/07 | QUI | 20h (evento: 5ª Semana Aldo Krieger)

– Entrada Gratuita

Em Itajaí : na Casa da Cultura Dide Brandão (R. Hercílio Luz, 323 – Centro):

– 07/07 | SEX | 20h (ingressos esgotados)

– 08/07 | SAB | 20h (ingressos esgotados)

– 08/07 | SAB | 21:30h (SESSÃO EXTRA – Ingressos a Venda)

Ingressos e Informações: (47) 9.9949.6451 com Claudia Lima