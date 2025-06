Apresentação do Boi de Mamão marca abertura do Arraiá Solidário em Brusque

A terceira edição do Arraiá Solidário, realizada no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, em Brusque, iniciou nesta sexta-feira, 13. A principal atração foi a apresentação do tradicional Boi de Mamão, realizada pelos seminaristas de Azambuja.

A programação é recheada de atrações culturais, musicais, brincadeiras e comidas típicas. A festa tem entrada e estacionamento gratuitos e vai até domingo, 15.

Boi de Mamão

Quase 30 seminaristas se envolveram para a apresentação do Boi de Mamão, que trouxe vários personagens famosos do folclore brasileiro para o Arraiá Solidário — além do boi, também a bernunça e a maricota.

“A gente começou a ensaiar há cerca de um mês e meio, em meio à nossa agenda do seminário, que é bastante corrida. Mas todos nós gostamos”, destaca Lucas Zanatta, que interpreta o vaqueiro. “A maioria dos seminaristas participam, é uma tradição”.

Os seminaristas voltam a apresentar o Boi de Mamão no dia 12 de julho na Festa Julina do Santuário, no bairro Azambuja.

Evento consolidado

Prefeito de Brusque, André Vechi celebra a consolidação do Arraiá no calendário de eventos da cidade. “É uma festa para a população, para as famílias poderem aproveitar”, destaca. Vechi ainda ressaltou que toda a arrecadação de venda de alimentos vai para as entidades. “A prefeitura não tem nenhum lucro com a festa. Nosso objetivo é proporcionar esse momento de lazer e que as entidades consigam essa renda a mais”.

Juliana da Silva, diretora-geral de Turismo de Brusque, também celebra o sucesso do evento. “É uma festa com preços acessíveis e portões abertos, sem cobrança de entrada e estacionamento, com muitas atrações culturais, artesanato e muito mais”.

Programação

No sábado, 14, a festa começa às 10h, e a partir das 12h30 haverá a apresentação do Coral Vivaz. Durante a tarde, as atividades serão voltadas ao público infantil, com recreação e brincadeiras típicas. Às 17h, a banda Quarteto Lunar se apresenta e, às 19h15, sobe ao palco a quadrilha Carcará do Sertão.

Às 20h, será acesa a fogueira gigante, com mais de 20 metros de altura. No mesmo momento, haverá um show de fogos sem estampidos, garantindo um espetáculo visual acessível a todos. Encerrando a noite, o Trio Arrumadinho se apresenta às 21h.

O encerramento da programação será no domingo, 15. Os portões abrem novamente às 10h, e o Grupo Gaiteraço se apresenta ao meio-dia. Às 14h30, o público poderá acompanhar a apresentação da Quadrilha Blumenau: Tradição Junina. O Arraiá termina com o show do Quarteto Lunar, às 16h.

Além das atrações culturais, o evento conta com a Vila Junina, uma feira de produtos da agricultura familiar, artesanato e microempreendedores locais, dentro do pavilhão, organizada pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque (Ampebr), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Núcleo de Economia Criativa da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), Mãos do Bem, Mulheres Empreendedoras e Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque (ASPMB).

Valores

A Apae de Brusque oferece churrasco (filé duplo) por R$ 65, e espetinhos de carne, frango e coração por R$ 20. A Escola Charlotte vende cachorro-quente com duas linguicinhas por R$ 8. A entidade Anjos do Peito prepara mini pizzas por R$ 10 a unidade, ou combo com três por R$ 25. A Sema serve pastel por R$ 8.

O Projeto Transcender oferece pinhão por R$ 8 (uma porção) ou R$ 15 (duas porções). Já a ONG Vidaa terá quentão e crentão (opção sem álcool) a R$ 10 (180 ml). A Rede Feminina comanda a “Roda da Fortuna”, com rodadas a R$ 2,50 e R$ 5.

As entidades Chico Xavier e ONG Mãos do Bem comercializam diversos doces: cocada e queijadinha por R$ 10, cuca por R$ 8, bolo por R$ 7, brigadeiro por R$ 3,50, pão de mel por R$ 10, e café por R$ 5. Também são responsáveis por brincadeiras como trenzinho (R$ 15), boca do palhaço (R$ 8), escadinha (R$ 8) e estalinho (R$ 3).

O Icad tem cachorrão por R$ 8 ou dois por R$ 15. O Futsal Barateiro serve crepes por R$ 20 e churros com preços entre R$ 11 e R$ 25. Já os escoteiros terão no cardápio milho (R$ 10), pipoca (R$ 10), canjica (R$ 15), batata frita (R$ 20) e pamonha (R$ 15).

Para beber, o público poderá escolher entre chopp pilsen (R$ 13), chopp especial (R$ 15), refrigerante (R$ 8) e água (R$ 5).

