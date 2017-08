Apresentações do BQ(en)cena serão ampliadas para municípios da região

Após o sucesso nos anos anteriores, o BQ(en)cena – Temporada de Teatro, chega com novidades à 3ª edição. De setembro deste ano a abril de 2019 estão previstos 22 espetáculos em Brusque e outras três cidades: Botuverá, Guabiruba e Nova Trento, que receberão as apresentações pela primeira vez.

A ampliação da temporada e outras informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira, 15, no Centro Empresarial, Social e Cultural de Brusque (Cescb), quando ocorreu o evento de lançamento do edital nacional, que selecionará os espetáculos e as quatro oficinas de teatro.

Conforme o diretor da PrismaCultural, Sérgio Valle, a ampliação da temporada para outras cidades era algo que já havia sido planejado. Ele afirma que a empresa trabalha para fomentar quatro pilares importantes: ampliação ao acesso à cultura; de circulação nacional e regional dos espetáculos; de formação de público e também de manutenção dos equipamentos culturais dos municípios.

O diretor diz que este formato da temporada de longo prazo, com cronograma de apresentações mensais, é inovador, já que trará para Brusque e região espetáculos de qualidade e relevância nacional, que atendem aos mais diversos públicos, com venda de ingressos a preços populares.

Edital

Realizado pelo Ministério da Cultura e pela empresa PrismaCultural, o edital escolherá 22 espetáculos teatrais: seis nacionais, nove estaduais, dois locais (propostas vindas de Brusque, Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Tijucas e Major Gercino) e mais cinco espetáculos alternativos (propostas vindas de todo território nacional), que possam ser apresentados em espaços alternativos.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site www.prismacultural.com.br até dia 13 de setembro.

Apresentações

A primeira apresentação do BQ(en)cena, que conta com o apoio da Guabifios, Trust Trading Company, Archer Supermercados, Zen e ZM, deve acontecer no fim de setembro, quando será divulgada a lista dos espetáculos selecionados.

Os espetáculos nacionais terão três apresentações por mês (duas em Florianópolis e uma em Brusque). Já os espetáculos estaduais e locais terão duas apresentações por mês em Brusque, e os espetáculos alternativos vão ter quatro apresentações no mês a ser definido, que vão ocorrer nos municípios de Brusque, Botuverá, Guabiruba e/ou Nova Trento.

Termo de cooperação

Durante o lançamento do edital da Temporada de Teatro, a PrismaCultural e a Prefeitura de Guabiruba assinaram um termo de cooperação. O objetivo é estreitar o relacionamento na cultura, já que a empresa colabora com o município na elaboração de projetos voltados à àrea.

Projeção de números

– 22 espetáculos

– 60 apresentações em cinco cidades

– Público estimado: 15 mil pessoas