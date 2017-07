Apresentador Ratinho visita empresa de Brusque

Os diretores da Irmãos Fischer, Edemar (à dir.), Ingo e Norival, receberam uma visita ilustre na segunda-feira, 17. O apresentador do SBT, Carlos Roberto Massa, o Ratinho, visitou as instalações da indústria e conheceu os produtos fabricados pela empresa de Brusque.

O apresentador chegou às 11h e foi embora por volta das 15h. Neste meio tempo, eles almoçaram no Restaurante Schumacher, em Guabiruba, local em que o apresentador saboreou o tradicional marreco e a maionese, pratos que ele gosta. Ratinho aproveitou para fazer foto com a dona Renata, proprietária do local, que foi publicada em seu Instagram oficial: “Estou com a chefona do Restaurante Schumacher, o melhor de Santa Catarina”, afirmou, em legenda.

O empresário Ingo Fischer conta que fazia muito tempo que o Ratinho queria conhecer a indústria. Eles também conversaram sobre negócios e o apresentador solicitou apoio da Irmãos Fischer para a montagem de uma casa por meio do programa Minha Casa Minha Vida para uma família carente do Paraná.

Ratinho voltou para São Paulo no mesmo dia, onde apresentou o seu programa ao vivo e, inclusive, agradeceu a receptividade dos brusquenses. “Foi uma visita especial. Nos sentimos honrados e lisonjeados com o prestígio do Ratinho”, diz Ingo.