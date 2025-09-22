Aprovada na Câmara, PEC da Blindagem tem grande rejeição no Senado

Blindagem

Aprovada na Câmara em um consórcio de partidos do Centrão e da oposição, mas também com alguns votos da esquerda, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, que dificulta a abertura de ações penais contra parlamentares, é rejeitada pela maioria do Senado. Levantamento do jornal O Globo aponta que 46 dos 81 senadores se declaram contrários à medida, enquanto apenas seis afirmam ser favoráveis. Outros seis disseram ainda não saber como votarão, e os demais não responderam. Dos três catarinenses, Esperidião Amin (PP) e Ivete da Silveira (MDB) se disseram indecisos, enquanto Jorge Seif (PL), não respondeu. Para ser promulgada, a PEC precisa de no mínimo 49 votos no plenário da Casa, patamar improvável de ser alcançado, de acordo com as respostas dos próprios congressistas.

Solidariedade

Neste Setembro Verde, mês de conscientização para doação de órgãos, os catarinenses dão mais uma demonstração máxima de solidariedade: no primeiro semestre deste ano SC liderou o ranking nacional com a maior taxa (42,4) de doação por milhão de habitantes. Outro detalhe: aqui também está o maior índice nacional de famílias que autorizam a doação de órgãos.

Estatística trágica

O Ministério dos Transportes atualizou recentemente suas estatísticas de mortes por acidentes de trânsito no país. De janeiro até maio deste ano, SC tem 368 óbitos registrados, dos quais 40,8% por motocicleta e 38,6% por automóvel.

Acesso aos portos 1

O governo se prepara para lançar uma nova modalidade de leilão no setor portuário: os canais de acesso aos terminais, áreas que são hoje administradas pela União ou delegadas a estados e municípios. O problema é que faltam recursos públicos para esse fim. Por isso que no dia 22 de outubro será licitado o canal de acesso do Porto de Paranaguá (PR). Em dezembro, será a vez do canal do porto de Itajaí. Ganhará a concessão quem oferecer o maior desconto sobre a tarifa para acessar ao terminal.

Acesso aos portos 2

No Porto de Itajaí há uma situação singular: o futuro concessionário terá que retirar do fundo do rio que separa a cidade e Navegantes um navio que naufragou há mais de 130 anos, durante a Revolta da Armada. A remoção é necessária para destravar o potencial do complexo portuário, que é o terceiro maior na movimentação de contêineres do país, permitindo a passagem de navios maiores. O custo estimado dessa operação é de R$ 25 milhões. Consta que os ambientalistas-caviar estão excitados. O futuro dirá o motivo.

Acessos aos portos 3

O navio Pallas foi construído na Inglaterra em 1891. Com estrutura de madeira e ferro, fazia a rota entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires quando naufragou. A causa mais provável teria sido uma suposta recusa do comandante em cooperar com os militares da Marinha que tentaram derrubar Floriano Peixoto da presidência da República.

Mundial

Município pontilhado por dezenas de elevações cobertas por densa mata atlântica, Nova Trento sediará dias 11 e 16 de novembro a final do One Hundred Endurance Trail World Championship, o campeonato mundial de corridas de montanha, com percursos de 100, 160 e 320 quilômetros. A competição teve início em Portugal em janeiro passado e já passou pelos Emirados Árabes Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Itália, Índia e agora desembarca no Brasil.

Boff

Teólogo, filósofo e escritor, autor de cerca de 60 livros, o concordiense Leonardo Boff falará sobre ecologia e o futuro da humanidade, na que deve ser a mais concorrida presença, hoje, no V Planeta.Doc Conferência, na UFSC, em Florianópolis, que abre a 10ª edição do Festival Internacional de Cinema Socioambiental Planeta.Doc, fórum de pensamento crítico, científico e transformador do Brasil e da América Latina. Tem mais de 1.300 filmes inscritos.

Suicídio 1

Dados do Mapa da Segurança Pública de 2024, apontam uma diferença de mais de 55% entre casos do sexo masculino e feminino quanto a suicídios em SC. Em 2024, o estado registrou 981 casos. Deste total, 761 são de homens e 212 de mulheres. O mesmo cenário era apontado já em 2023, quando dos 972 casos, 733 foram de homens e 232 mulheres.

Suicídio 2

Tal disparidade é um reflexo de questões culturais e sociais que afetam a saúde mental masculina. “Homens, muitas vezes, enfrentam barreiras maiores para buscar ajuda psicológica devido aos estigmas relacionados à masculinidade e à percepção de fraqueza” , explica Adriana Lima Moraes, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, de Joinville.