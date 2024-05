“Aproveita que o véio tá doidão”: Luciano Hang ‘imita’ Joelma e aparece ao lado da cantora em novo comercial da Havan

O empresário Luciano Hang apareceu ao lado da cantora Joelma, nesta quarta-feira, 29, no novo comercial em comemoração aos 38 anos da Havan. Os dois cantaram e dançaram juntos o novo hit do aniversário: “O véio da Havan enlouqueceu, enlouqueceu, enlouqueceu. No aniversário ele só pensa em promoção, aproveita que o véio tá doidão”.

Para a festividade, que durará todo o mês de junho, a cantora vestiu as roupas que seguem seu tradicional estilo. Já o dono da Havan chama a atenção ao usar as roupas azul e uma peruca loira para ‘imitar’ a artista.

Hang afirma que todos os anos o mês de junho é especial para a Havan. Por isso, a data é sempre muito aguardada e comemorada junto aos clientes.

“São 38 anos de história que merecem ser festejados com muita alegria. E nada melhor do que a cantora Joelma que possui um forte carisma e muito alto-astral”, diz.

Assista ao vídeo:

