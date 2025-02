Aproximação de Jorginho Mello com MDB gera ciúmes no PL

Inimigo íntimo 1

Não está nada fácil para o governador Jorginho Mello lidar com as vaidades dentro do seu partido, o PL. Após sinalizar que deve nomear dois políticos do MDB em seu primeiro escalão — o deputado estadual Emerson Stein, na Secretaria de Meio Ambiente, e o federal Carlos Chiodini, na pasta de Agricultura – viu levantar-se protestos nas redes sociais.

Inimigo íntimo 2

A deputada federal Júlia Zanatta, fiel aliada de Bolsonaro, questionou a aproximação com o MDB: “Qual foi o critério da escolha? Votar mais com o governo Lula?” Outro motivo de questionamento foi a indicação, também pelo MDB, de Vinícius Bion, para assumir a Fundação Catarinense de Esporte. É sócio de Prudente José Silveira Mello, apoiador histórico de Lula e do PT que já pediu até mesmo a cassação da própria Zanatta.

SC distante

O Senado instalou, anteontem, as comissões permanentes para 2025 e elegeu os senadores que estarão à frente delas para o próximo biênio. Nenhum de SC, e só um da região Sul, Flávio Arns, do Paraná, na insignificante Ciência e Tecnologia. A maioria dos colegiados será composta por aliados de Lula e tudo estava praticamente decidido desde o acordo que levou o buliçoso Davi Alcolumbre (União-AP) novamente ao comando da Casa.

Café “fake”

O Ministério da Agricultura não dá maiores detalhes do início de investigação, concentrada em SC, Paraná e São Paulo, para apurar irregularidades na venda do infame “café fake”, após denúncias que colocam em dúvida a legalidade de produtos denominados “pó para preparo de bebida sabor café”. Horroriza saber que tal produto contém cascas e grãos defeituosos de café e aromatizantes, dentre outras porcarias.

Lagoa da coca

Lagoa da Conceição ou lagoa da cocaína? Uma pesquisa liderada pela UFSC revelou que o volume de substâncias tóxicas para o meio ambiente, principalmente cocaína, encontrado na Lagoa da Conceição, um dos principais pontos turísticos de Florianópolis, a coloca entre os maiores locais do mundo em números de contaminação.

Anita

Brasileiro que vai a Roma não deixa de ser atraído, em uma de suas sete colinas, pelo majestoso monumento em homenagem a catarinense Anita Garibaldi, lá sepultada. O mausoléu foi construído em 1905 e só em 1932 ganhou a estátua de bronze de 4,5 metros de altura. O conjunto acaba de receber uma restauração total por parte de prefeitura romana.

Discriminação

Inacreditável! SC é o único Estado com cota estabelecida (800 toneladas) para pescadores artesanais de tainha, em praia. Uma odiosa e inexplicável discriminação do governo federal, via Ministério da Pesca e Aquicultura. Há tentativas para reverter a decisão dos burocratas, mas não está sendo fácil. O próprio ministro da pasta, Tiagro Frigo, está irredutível. O que recomendou a quem reclamou com ele: “Judicializem!”. Pode?

Marco histórico

Em um marco histórico na justiça brasileira, foi aprovado terça feira pela Câmara dos Deputados, projeto de lei que corrige a cobrança de custas processuais e desobriga os advogados de adiantarem o pagamento dessas taxas em processos de cobrança e execução de honorários advocatícios. O presidente da OAB-SC, Juliano Mandelli, atuou pelo apoio da bancada catarinense e destaca que a medida representará mais facilidade no acesso à justiça e mais segurança na relação entre o defensor e seu cliente, reduzindo barreiras financeiras e também os custos iniciais do processo. O projeto, que agora segue para sanção presidencial, prevê que as custas serão pagas apenas ao final do processo e pela parte vencida na ação.

População de rua

A população em situação de rua em SC, que aumentou 76% nos últimos dois anos, passando de 5.678 em 2021 para 9.989 em 2023, conforme o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas Universidade Federal de Minas Gerais, entrou no foco do Legislativo estadual, que está agendando audiências públicas com participação do Ministério Público, forças de segurança, governo do Estado, prefeituras, deputados e entidades do setor.

Descrédito

Como acreditar na Justiça brasileira, a começar pela “suprema”? No dia seguinte à denúncia, pelo procurador-geral da República, de Bolsonaro e outros 33, eis que o ministro Dias Toffoli anula com uma canetada monocrática todos os processos contra o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antonio Palocci! Agora ele está livre, leve e solto depois de ter detalhado, por livre e espontânea vontade, todos os crimes que praticou durante o governo Lula, com o conluio do presidente da época, o mesmo que hoje preside o país pela terceira vez. Socorro! Socorro! Socorro!