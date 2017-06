Tweet no Twitter

Sabe aquela pergunta que você tem vontade de fazer para a nutricionista? É aqui mesmo!

Uma dieta sem gordura é mais eficiente?

Mentira. Uma reavaliação das dietas publicada em um jornal The Lancet Diabetes and Endocrinology, mostrou que além de sem menos eficiente, elas podem engordar. Isso ocorre pois quando há retirada da gordura, a tendência é um maior consumo de carboidrato, o que eleva a insulina – hormônio aliado a gordura corporal. Além disso, vale lembrar que a gordura equilibra nossos hormônios e nos dá saciedade. Mas cuidado, isso não dá sinal verde ao bacon. Temos que priorizar as gorduras boas, como azeite de oliva, abacate, castanhas.

Verdade ou mentira?

Gelatina é saudável?

Depende. A gelatina é um produto de origem animal, obtida através da fervura de ossos e tecidos cognitivos dos animais. É feita 100% de proteína, tem coloração transparente a amarelada, é insípida e inodora. Até aí tudo bem. O problema começa quando são adicionados compostos a essa gelatina incolor que geralmente são ricas em açúcares ou adoçantes artificiais, além de corantes (que podem causar alergias em crianças) e conservantes. Esses compostos são perigosos, pois funcionam como toxinas dentro do nosso corpo, e essas quando não biotransformadas vão se alojar no tecido adiposo e inflamar, causando inúmeros prejuízos ao corpo.

Ariane Serpa – nutricionista