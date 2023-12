A incursão do ar frio em Santa Catarina nesta sexta-feira, 8, motivou os residentes de Brusque e demais municípios do Vale do Itajaí a resgatarem seus agasalhos dos guarda-roupas.

Essa mudança climática acontece, pois, um dia após a cidade e toda a região experimentarem os impactos de um calor que superou os 35°C.

Abordando especificamente Brusque, em um intervalo de apenas 24 horas, registrou-se uma queda de até 13°C nos termômetros.

Enquanto no início da tarde de quinta-feira, 7, as leituras indicavam 37,2 °C no bairro Centro, no mesmo horário e local, um dia depois, o pico máximo reduziu para 23,8°C.

Os demais locais monitorados na cidade também acompanharam essa tendência de arrefecimento do calor.

Impactos do ar frio em números

A seguir, apresentamos um levantamento que evidencia essa alteração no comportamento das temperaturas, perceptível não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Por meio dessa análise, se torna nítido que a entrada do ar frio ocasionou a diminuição das temperaturas em todos os pontos monitorados da região, resultando em uma queda superior a 10°C em todos esses locais em um período de apenas 24 horas.

Ar frio no fim de semana

Segundo as análises do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a presença desse ar frio, que então trouxe alívio ao calor intenso, continua agindo em Brusque e região durante o fim de semana.

Conforme Coutinho, tanto o sábado, 9, quanto o domingo, 10, tendem a apresentar tardes sem aquecimento representativo, não ultrapassando a marca dos 25°C, mantendo-se em torno desse valor, com variações mínimas.

As madrugadas, por sua vez, prometem ser amenas, com temperaturas ao amanhecer variando entre 14 a 17°C entre as cidades do Vale do Itajaí.

Em relação à possibilidade de chuva, o sábado se destaca como um período mais propício para atividades ao ar livre, com uma probabilidade baixa de chuva. Caso ocorra, será em forma de garoa ou chuvisco isolado.

No domingo, Ronaldo aconselha aproveitar especialmente a parte da manhã, pois ao longo da tarde e noite a tendência aponta para aumento na condição para a ocorrência de precipitação.

Galeria de fotos

Finalizando esta matéria com um toque especial. Presenteamos você, estimado leitor, com uma esplêndida galeria de fotos que retrata os cenários proporcionados pelo influxo do ar frio, que trouxe consigo uma cobertura de nuvens ao céu de Brusque nesta sexta-feira, colorindo-o de tons cinza.

Confira as belas imagens capturadas, que certamente encantarão seu olhar.

