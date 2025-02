Arara-canindé é resgatada após ser vista em bairros de Brusque

Nesta quarta-feira, 5, uma Arara da espécie Canindé foi resgatada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) de Brusque, com o auxílio do Zoobotânico. O animal foi encontrado por moradores na região dos bairros Guarani e Primeiro de Maio durante a semana.

“Durante esta semana, passamos a receber relatos de moradores que avistaram uma Arara-canindé sobrevoando as árvores próximas às suas residências. Aparentemente, era um animal que tinha fugido de um cativeiro, porque ela era bem mansa”, diz o superintendente da Fundema, Cristiano Olinger.

Cuidados da Arara-canindé

O zoo ficará responsável pelo animal e, caso o criador apareça, será necessário se dirigir até o Zoobotânico com os documentos do Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass), órgão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que concede a licença para a criação de pássaros silvestres em cativeiro.

“A Arara-canindé é da fauna brasileira, mas das florestas amazônicas. Não temos araras aqui na nossa região, então esse é um dos motivos pelos quais ela não pode ficar solta na natureza. Ela era de cativeiro, então a alimentação dela provavelmente era à base de frutas, sementes e rações, o que impossibilitaria a sobrevivência dela por não ter o instinto de caça”, explica a veterinária do Zoobotânico, Milene Zapala.

A profissional afirma que o animal está saudável e ficará em um local para observar seu comportamento. “Provavelmente, vamos introduzi-la aos poucos no recinto, junto com as outras”, finaliza.

