Arcebispos de Santa Catarina vão se encontrar com papa Leão XIV

Dom Francisco Carlos Bach e dom Odelir José Magri, arcebispos de Joinville e de Chapecó, têm encontro marcado com o papa Leão XIV, no Vaticano, no dia 29 de junho. Na ocasião, ocorrerá a cerimônia de entrega do pálio para os novos arcebispos.

Em novembro de 2024, o papa Francisco anunciou uma reestruturação da Igreja em Santa Catarina. A Província Eclesiástica de Florianópolis foi desmembrada e duas novas arquidioceses foram criadas: Joinville e Chapecó.

“Será uma alegria poder estar com o novo papa, que não é apenas um homem qualquer. Ele é um representante, para nós, cristãos católicos, do próprio Jesus Cristo”, afirma o arcebispo de Joinville.

A cerimônia de entrega do pálio acontece na data da Festa de São Pedro e São Paulo. A faixa de lã branca, com seis cruzes bordadas, é um dos elementos simbólicos ligados à criação da arquidiocese e representa o poder do arcebispo na província, em comunhão com o papa.

“Na celebração, que acontecerá na Basílica de São Pedro, receberei o pálio, que é um sinal distintivo do arcebispo. Isso significa minha responsabilidade para com o santo padre”, finaliza.

Papa Leão XIV

O cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, foi eleito papa na quarta votação do conclave de 2025, que ocorreu entre 7 e 8 de maio. O primeiro papa estadunidense escolheu o nome de Leão XIV. O pontífice foi missionário no Peru em boa parte da vida, e possui cidadania peruana.